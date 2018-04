Die neue Ausrichtung führt in die Region

Anzeige

Blick in die Firmengeschichte

In der Rede zum Ruhestand von Willi Hennig erinnerte auch Nicole Bechtold an viele Ereignisse in der zurückliegenden Zeit. 32 Jahre lang hat Willi Hennig die Geschicke der Firma geleitet. Für Hennig war die Weiterentwicklung der Firma stets von zentraler Bedeutung. Angefangen von der Gründung am 19. Juli 1985 in der Schachleiterstraße, in der er gemeinsam mit seiner Frau Anneliese Hennig im Keller seines Elternhauses in einem kleinen Raum angefangen hat; der Einstellung der ersten Mitarbeiter; dem Umzug in die Schachleiterstraße 1 und dem Neubau auf der grünen Wiese 1993. Zuletzt hat er auch den großen Anbau 2003 mitgetragen. Die Firma ist stetig gewachsen. Dabei gab es natürlich Höhen und Tiefen: Angefangen von den Kundenaufträgen, die die Firma Licht-Concept sogar bis Amerika trugen, und den tollen Zeiten im Ladenbau, von der Parfümerie Douglas und s.Oliver über Olymp bis hin zu Zara. Es gebe wenige große Namen, für die die Firma Licht-Concept nicht schon über die vielen Jahre hinwege gearbeitet hat. Trotzdem war es immer ein Kampf, sich als mittelständischer Betrieb bei den großen Namen durchzusetzen.

Hennig sei sich immer auch seiner sozialen Verantwortung bewusst. Viele Vereine konnten auf die Unter-stützung von Licht-Concept zählen. Aber auch die Mitarbeiter wussten immer, dass er zu ihnen halte. Der nach außen oft so strenge Chef war im Herzen gutmütig und jeder der Hilfe brauchte, konnte auf ihn zählen. Es sei ihm immer wichtig gewesen, dass die Firma eine Familie war, dass sich die Mitarbeiter mit der Firma identifizierten und mehr als nur einen Arbeitgeber darin sahen.

Für das tolle Fest und vor allem für seine erfolgreiche Arbeit dankte ihm Nicole Bechtold, auch in Namen ihres Mannes. Mit seinem Einsatz habe Willi Hennig vielen Menschen eine Arbeitsstelle und vielen Familien ein Einkommen gegeben. Und das war nicht immer auf dem Arbeitsmarkt so selbstverständlich wie heute.

Ebenfalls mit guten Wünschen für die Zukunft überreichte Michael Dörr im Namen der Belegschaft ein Geschenk und fand die richtigen Worte an seinen langjährigen Chef. Weiter wurde Marcel Gress für seine 15-jährige Treue geehrt.

Seit der Gründung hatte sich das Unternehmen auf die Planung, Lieferung und -Montage von Beleuchtungsanlagen im Ladenbau konzentriert. Durch die Aufstellung als Full-Service Partner in allen Fragen der Elektrotechnik wurde Licht-Concept bundesweit eine bekannte Größe im Laden-und Objektbau.

Neuen Schwerpunkt gesetzt

Der Geschäftsbereich der Elektroinstallation wurde in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut werden. Im Zuge einer Umstrukturierung im letzten halben Jahr habe man sich inzwischen auch auf dieses Geschäftsfeld fest fokussiert und sehe den Schwerpunkt in der intelligenten Haustechnik, die sowohl die Beleuchtung als auch die Elektroinstallation umfasst sowie den Bereich Reparatur, Service und Wartung. War man früher überwiegend deutschlandweit und im Ladenbau tätig, will man zukünftig regional und in allen Bereichen des Gewerbebaus tätig sein. Durch die Regionalität und die Konzentration auf die Region könne man auch private Anfragen in das künftige Leistungsspektrum aufnehmen.

„Eine veränderte Marktsituation in der Beleuchtungsbranche und der Fachkräftmangel im Elektroinstallationsbereich – gerade wenn es um Montagetätigkeiten geht – haben hier den entscheidenden Anlass gegeben. Es war uns in den letzten Jahren nicht möglich, Aufträge überwiegend mit eigenem Personal abzuwickeln, da die Notwendigkeit von montags bis freitags unterwegs zu sein, es nahezu unmöglich machte, in Zeiten des Fachkräftemangels geeignetes Personal zu finden“, so Nicole Bechtold.

Für die neue Ausrichtung des Unternehmens sei der bestehende Name „Licht-Concept -Projektplanung / Lichttechnik“ und dem Slogan „…und das Licjt kommt von uns“ jedoch irreführend und nicht mehr durchgängig zutreffend. Deshalb habe man sich in den vergangenen Wochen mit einer neuen Namensgebung beschäftigt.

Nun werde aus der Firma Licht-Concept die „LiCo Elektrotechnik GmbH“, mit dem Claim „Installation intelligen-ter Lösungen“. Hiermit möchte man erreichen, dass das Image eines reinen Beleuchtungsfachbetriebes um das Know-How der Elektroinstallation erweitert wahrgenommen wird. Ebenso möchte die Firma als attraktiver Arbeitgeber in und für die Region wahrgenommen werden. Trotzdem wolle das Unternehmen seinen Ursprung bewahren und einer Assoziation mit Licht-Concept gerade für Bestandskunden nicht im Wege stehen.

