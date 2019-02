Die Stadt in all ihren Facetten

Walldürn.Unter dem Titel „Walldürn feiert 1225 Jahre“ veröffentlichen die Fränkischen Nachrichten eine Sonderbeilage, die das Leben in Walldürn zwischen Tradition und Moderne in den verschiedensten Facetten betrachtet. Eingebettet in ein frisches, an die Stadtfarben angelehntes Layout, gibt die Sonderbeilage auf 32 Seiten einen informativen Überblick über die Veränderungen der Stadt im Laufe der

...