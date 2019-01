Die Wehr hatte keine Brandeinsätze

Glashofen.Auf den Ablauf des vergangenen Jahres schauten die Mitglieder der Feuerwehr Einsatzabteilung Glashofen zurück. Nach der Begrüßung bei der Jahreshauptversammlung durch Abteilungskommandant Mathias Hennig ließ Schriftführer Martin Gehrig das vergangene Jahr Revue passieren. Die Einsatzabteilung zählt derzeit 21 aktive Mitglieder, vier in der Jugendfeuerwehr und zwölf Mann in der Alterswehr. Die Wehr hat 37 Mitglieder. Der Altersdurchschnitt beträgt bei der aktiven Wehr 38,6 Jahre und bei der Alterswehr 75,5 Jahre.

Von den aktiven Feuerwehrmännern sind 13 Pendler, die Tagesstärke beträgt acht Mann. Im Jahresverlauf hatte man keine Brandeinsätze zu verzeichnen. Dafür drei Sondereinsätze wie das Maibaumstellen und den Absperrdienst beim Martinsumzug, und man beteiligte sich an der Herbstabschlussübung in Wettersdorf. Im Protokollzeitraum wurden zwei Unterrichtsabende und neun praktische Übungen durchgeführt sowie zwei Ausschusssitzungen abgehalten.

Den Kassenbericht verlas Kassierer Thorsten Zeitler. Marcel Ballweg und Bernhard Ott hatten die Kasse im Vorfeld geprüft. Ott bescheinigte dem Kassierer Zeitler eine gute Kassenführung und nahm anschließend die Entlastung von Kassierer und Vorstand vor, die einstimmig ausfiel.

Für die Jugendfeuerwehr sagte Max Bundschuh, die Jugendwehr Glashofen habe zur Zeit fünf Jungfeuerwehrler. Insgesamt habe man auf der Walldürner Höh sieben Jugenfeuerwehrler. Am Martinsumzug habe man bei der Verkehrsregelung mitgewirkt.

Werner Zeitler, Sprecher der Alterswehr, teilte mit, man habe eine Strukturänderung vorgenommen und biete jetzt regelmäßige Treffen für alle Mitglieder und Mitbürger im Feuerwehrgerätehaus an. Bisher fanden 13 Treffen mit durchschnittlich 25 Personen statt. Diese Treffen finden im Winter alle 14 Tage und im Sommer alle vier Wochen statt. Ferner habe man wieder einige Wanderungen unternommen sowie die Firma Hoffmann und Krippner in Buchen besichtigt.

Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy gab einen Rückblick auf das 2018 und einen Ausblick auf 2019. Man konnte im Jahresverlauf im Bereich Feuerwehrwesen vieles bewegen. So wurde für Walldürn das neue Tanklöschfahrzeug TLF 4000 angeschafft, ein Löschwasserbehälter bei der Firma Procter &Gamble angelegt und am Auerberg-Sportbad einen Löschwasserentnahmestelle eingerichtet.

Für 2019 gab Hotzy bekannt, mit Rücksprache und nach Beratungen mit dem Landkreis werde man eine neue Atemschutzübungsanlage auf dem Feuerwehrgelände bauen. Die alte Anlage werde zur Werkstatt umgebaut. Ferner werde man für den Stadtkommandanten ein neues Dienstfahrzeug anschaffen.

Stadtkommandant Sascha Dörr gab einen Einblick in die Jahresstatistik 2018 der gesamten Feuerwehr der Stadt Walldürn. So wurde man zu 137 Einsätzen gerufen, und zähle der Zeit 335 Mitglieder in der Gesamtwehr gesamt. Neu hinzugekommen ist seit dem vergangenen Jahr, das alle aktiven Mitglieder schon ab dem 15. Mitgliedsjahr geehrt werden.

Ortvorsteher Heinrich Hennig dankte Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy und Stadtkommandant Sascha Dörr für ihren Beitrag bei der Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses mit angeschlossenem Bürgerhaus in Gerolzahn. Er sei froh, solch ein Vorzeigeprojekt geschaffen zuhaben. Um dieses zu verwirklichen, musste in Glashofen einiges an Erneuerungen zurückgestellt werden. hape

