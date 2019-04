„Die Welt ein Stück sicherer machen“

Walldürn.Mit zeitgleichen Einsätzen auf drei Kontinenten und zwei Weltmeeren trägt die Bundeswehr zur Stabilisierung und Friedenssicherung in verschiedenen Krisenregionen bei und ist dadurch gefordert wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Unterstützt werden die multinationalen Streitkräfte regelmäßig auch von Soldaten des in der Nibelungenkaserne stationierten Logistikbataillons 461. Für 129 von ihnen

...