„Die Zukunft hat viele Namen“

Anzeige

Soziales Engagement

Ebenso wurden an diesem Abend Schüler für ihr besonders soziales Engagement im Schulleben geehrt. Jennifer Wüst (Klasse 10) kümmerte sich jahrelang um den Bistroverkauf in der großen Pause. Maysam Alsbaie, Anja Miltner, Sina Schork, Julian Gramlich, Monika Krasniq und Angelo Brückner engagierten sich zwei Jahre lang jeden Mittwochnachmittag in den Walldürner Alten- und Pflegeheimen St. Josef und Maria Rast.

Nach den Ehrungen kam es zum Höhepunkt des Abends: der Zeugnisübergabe durch die Klassenlehrer der Abschlussklassen. In den neunten Klassen wurden 17 Schüler mit dem Hauptschulabschluss entlassen und wechseln in das berufliche Schulsystem oder treten einen Ausbildungsplatz an. In der zehnten Klasse erzielten 16 Schüler einen mittleren Bildungsabschluss.

Im Anschluss nutzten die Schüler die Gelegenheit, sich bei ihren Lehrern für die Schulzeit und im Besondern für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen zu bedanken. Zuvor waren sie in humoristischer Weise mit dem Beitrag „Als Gott den Lehrer schuf“ auf die Eigenarten der Lehrkräfte eingegangen.

Mit einem Stehempfang im Foyer klang die Entlassfeier aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.07.2018