„Dieses Buch macht Heimatschätze sichtbar“

Anzeige

Miltenberg.„17 Entdeckungen“ hat Dr. Heinz Linduschka seinen Heimatführer durch 17 Museen im Landkreis Miltenberg getauft. Das jüngst erschienene Werk stellte der Autor nun auch Landrat Jens Marco Scherf vor, nachdem es im Miltenberger Museum bereits der Öffentlichkeit präsentiert worden war.

Darin führt Linduschka die Leser durch 17 Heimatmuseen im Landkreis Miltenberg. Nicht alle Museen hätten im Werk Niederschlag gefunden, erklärte der Autor. Er habe sich vielmehr auf diejenigen konzentriert, die als nichtstaatliche Museen in Bayern offiziell gelistet sind.

750 Exemplare gedruckt

Linduschka lobte in diesem Zusammenhang die Verantwortlichen des Amorbacher Plexus-Verlags, die für die Veröffentlichung sorgten. Dank Unterstützung des Miltenberger Unternehmers Johannes Oswald, der für die Kosten aufkam, konnte das Werk nun in einer Auflage von 750 Stück herausgebracht werden. 400 Exemplare seien bereits verkauft, freute sich Linduschka, der bereits weitere Abnehmer im Visier hat. So soll das Werk, das für zwölf Euro im lokalen Buchhandel erhältlich ist, auch in den Bibliotheken im Landkreis eingestellt werden, sofern die Verantwortlichen dies wünschen. Den Reinerlös will Linduschka nicht behalten, sondern für die Förderung der museumspädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereitstellen.