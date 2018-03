Drei Mann bilden den neuen Vorstand

Anzeige

Aktivitäten 2017

2017 standen Motorradausfahrten auf dem Programm, mehrtägige Touren gingen in die Alpen, Dolomiten und einige waren sogar in den USA auf der legendären Route 66 unterwegs. Die Büxenparty am Clubheim war wie immer gut besucht.

Die Versammlung endete mit vielen Gesprächen über Motorradtouren im Jahr 2018

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018