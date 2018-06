Drei Robinien wurden am Montag gefällt

Anzeige

Kaltenbrunn.Die drei ortsbildprägende Robinien in Kaltenbrunn standen seit Jahrzehnten an ihrem Platz am Rand der Ortsdurchfahrt. Gestern wurden sie gefällt – und im Ortsbild fehlt etwas. Die Straße war gestern früh von Mitarbeitern der Straßenmeisterei gesperrt worden, Autofahrer mussten eine Umleitung fahren. Mitarbeiter der Firma „Fichter Wald und Landschaftspflege“ aus Billigheim machten sich dann daran, an den Bäumen zunächst die Äste zu entfernen, ehe dann die Stämme heruntergesägt wurden.

Die Robinie, auch falsche Akazie, Scheinakazie oder Silberregen genannt, ist ein sommergrüner Laubbaum. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika und wird seit über 300 Jahren überall in Europa in Parks und Gärten gepflanzt. Längst ist sie auch wild sehr weit verbreitet. Carl von Linné, der die Gattung der Robinien erstmals wissenschaftlich veröffentlichte, benannte diese nach Jean Robin, einem Hofgärtner am französischen Königshof.

Vor Ort war gestern auch Ortsvorsteher Winfried Kister, der die Szenerie mit einem wehmütigen Blick verfolgte. „Die Bäume standen da seit Jahrzehnten. Und jetzt ist dort ein Loch.“ Fallen mussten die drei Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Nachdem bei einem Gewittersturm auffällig viele Äste von den Bäumen abgebrochen waren, wurden diese auf Veranlassung der Straßenmeisterei Buchen von dem zuständigen Revierförster untersucht.