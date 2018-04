Drei Unfälle, hoher Sachschaden

Anzeige

Buchen/Walldürn.Mehr als 35 000 Euro Sachschaden sind die Folge dreier Unfälle, die sich am Mittwoch im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Buchen ereignet haben.

Gegen 8 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Skoda die Weiherstraße in Gottersdorf in Richtung Landstraße. Offenbar von der Sonne geblendet kam er auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort gegen den Anhänger eines Traktors, dessen Fahrer gerade in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Während sich der Schaden an dem landwirtschaftlichen Gerät in Grenzen hielt, entstand an dem Skoda ein Schaden von mehr als 10 000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.