„Drei von hier“ lesen aus ihren Werken

Walldürn.Der BücherLaden am Alten Rathaus hat am Freitag, 9. November eine Autorin und zwei Autoren in die Galerie Fürwahr in der Hauptstraße eingeladen. Das besondere an diesem Abend: alle drei stammen aus Walldürn oder leben seit einigen Jahren in der Wallfahrtsstadt.

Michael I. Malich veröffentlichte seinen Roman „Hitler, Dürer und ich“ im Jahr 2003. Aus diesem Buch wird er einige Passagen vorlesen. Aus Osnabrück stammend hat der Autor Evangelische Theologie, Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaften studiert. Seine Dissertation „Reformation und Kommunikation“ legte er 1984 vor. In den achtziger Jahren hatte er die Redaktions-Leitung von Verbandszeitschriften der evanglischen Kirche inne, in den Folgejahren war sein Schwerpunkt die Übersetzertätigkeit für englischsprachige, theologische Fachliteratur. Seit vier Jahren lebt Michael I. Malich in Walldürn, der Heimatstadt seiner Ehefrau. Der Autor arbeitet aktuell an einem Roman mit Schauplatz Heidelberg. Sicher gibt er den Zuhörern am Abend „Drei von hier“ auch Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren.

Anne Grießer, die seit langem mit Krimi-Kurzgeschichten, 2014 auch mit dem historischen Kriminalroman „Das heilige Blut“ als Autorin Erfolg hat und im Frühjahr 2019 im Stuttgarter Silberburg-Verlag ihren neuen Roman veröffentlichen wird, liest eine spannende, vorweihnachtliche Geschichte, die im Walldürner Stadtwald spielt. Geboren und aufgewachsen in Walldürn hat sie nach dem Abitur die Ausbildung zur Diplom-Bibliothekarin in Stuttgart absolviert und studierte anschließend Freiburg (unter anderem bei Professor Dr. Peter Assion). Nach dem Magister-Examen widmete sie sich zunächst dem Reisejournalismus. Das Geschichtenerzählen jedoch ist ihre Leidenschaft im Schreiben und auf der Bühne. Selbstverständlich kann das interessierte Publikum am Autorenabend von ihr auch in Erfahrung bringen, welche Projekte die Walldürnerin, die in Freiburg wohnt, zurzeit verfolgt und welchen schriftstellerischen Herausforderungen sie sich gerne demnächst wieder stellen will.

Autoren lesen aus ihren Werken

In Claus Hanak, dem jüngsten in der Runde „Drei von hier“, Jahrgang 1979, kommt ebenfalls ein aus Walldürn stammender Autor zu Wort. Sein Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Geografie absolvierte er an der PH Ludwigsburg mit Magisterstudiengang Fachdidaktik für Geschichte und Geografie. Gemeinsam mit seinem Studienkollegen Eiko Schwalbe veröffentlichte er 2007 (2. Auflage 2012) das zeitgeschichtliche Buch „21. Juli 1944 – Der Bombenangriff auf Walldürn“. Aufwendige, akribische Recherche-Arbeit und zahlreiche Zeitzeugen-Berichte mit vielen historischen Fotos machen das Sachbuch zu einer Fundgrube für Interessierte an Heimatkundlichem und der Geschichte des Zweiten Weltkrieges.

Einige der wertvollen Berichte von Augenzeugen möchte Claus Hanak an diesem Abend vorlesen. Viele der interviewten Walldürner sind inzwischen verstorben und so sind die Zeitzeugenbeiträge ein echtes Vermächtnis. Als Lehrer der Abt-Bessel-Realschule in Buchen ist er auch Mitglied im Arbeitskreis Landeskunde und Landesgeschichte am Regierungspräsidium Karlsruhe. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Walldürn.

