Dreikönigsschießen der Start in das neue Jahr

Altheim.Mit dem Dreikönigs-Schießen starteten die Mitglieder des Schützenvereins Altheim in das Vereinsjahr. Reger Schießbetrieb herrschte an den neuen elektronischen Anlagen; insgesamt 26 Schützinnen und Schützen von der Jugend bis zu den Senioren trugen sich in die Starterliste der sieben Pokalwettbewerbe ein.

Erfolgreichster Schütze war mit drei Siegen und zwei 2. Plätzen Bernd Thimm. Oberschützenmeister Achim Singer begrüßte zur Siegerehrung, die er zusammen mit Schriftführer Willi Biemer durchführte, fast alle Starterinnen und Starter des Dreikönigsschießens.

Nachgeholt wurden in diesem Rahmen auch die in der ausgefallenen Jahresabschlussfeier vorgesehenen Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Bekanntgabe der Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften im aktuellen Sportjahr.

Erfolgreiche Schützen

Beim Dreikönigspokal (neun Starter) siegte mit 68,3 Teiler Bernd Thimm vor Beate Müller 79,5 Teiler und Nicole Stahl mit 225,1 Teiler.

Den Ehrenpokal (21 Starter) errang mit 68,4 Teiler ebenfalls Bernd Thimm mit 68,4 Teiler vor Willi Biemer mit 81,0 Teiler und Elke Neuberger mit 86,0 Teiler.

Den Jugendpokal (neun Starter) sicherte sich mit 35,3 Teiler Robin Kappes und verwies die Zwillinge Kevin (45,7 Teiler) und Lenn (50,1 Teiler) Schmidt auf die Plätze.

Beim Luftpistolen-Pokal (sechs Starter) hatte mit Teiler 110,7 Gerd Müller die ruhigste Hand und das sicherste Auge. Auf die Plätze kamen Bernd Thimm mit 274,3 Teiler und Werner Müller mit 3968,3 Teiler.

Den Glücksschuss-Pokal (15 Starter) errang Elke Neuberger mit 36 Ringen vor Raimund Müller und Isolde Adler mit jeweils 33 Ringen.

Den Pokal Luftgewehr Auflage (zwölf Starter) gewann mit 22,6 Punkten Raimund Müller vor Bernd Thimm mit 42,4 Punkten und Wilhelm Weber mit 62,4 Punkten.

Seinen dritten Erfolg errang Bernd Thimm beim Pokal Luftpistole Auflage (7 Starter) mit 19,7 Punkten vor Raimund Müller mit 146,6 Punkten und Wilhelm Weber mit 238,3 Punkten.

Meister geehrt

Für ihre Leistungen bei der Vereinsmeisterschaft wurden mit der Meisternadel in Gold, Silber beziehungsweise Bronze ausgezeichnet:

Luftgewehr: Damen I: 1. Nicole Müller 208 Ringe. Damen II: 1. Beate Müller 312 Ringe 2. Elke Neuberger 212 Ringe. Schüler: 1. Kevin Schmidt 177 Ringe 2. Kevin Stahl 173 Ringe 3. Adrian Rudolf 160 Ringe. Jugend: 1. Thorben Goss 223 Ringe 2. Lars Schmitt 209 Ringe.

Luftgewehr Auflage: Seniorinnen I: 1. Isolde Adler 285 Ringe. Senioren I: 1. Bernd Thimm 298 Ringe. Senioren III: 1. Willi Biemer 295 Ringe 2. Wilhelm Weber 291 Ringe. Senioren IV: 1. Raimund Müller 295 Ringe.

Luftpistole: Herren II: 1. Achim Singer 362 2. Werner Müller 360 3. Bernd Neuberger 346. Luftpistole Auflage: Senioren I: 1. Bernd Thimm 283 Ringe. Senioren III: 1. Wilhelm Weber 287 Ringe 2. Willi Biemer 272 Ringe. Senioren IV: 1. Raimund Müller 274 Ringe.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft zeichnete Oberschützenmeister Achim Singer aus: Roland Fuhrmann erhielt die Urkunde für 15 Jahre; für 25 Jahre gingen Urkunden und Ehrennadeln in Silber des Vereins, des Badischen Sportschützenverbandes und des Deutschen Schützenbundes an Jen Hevike. Ute Hofmann, Dieter Leidel sowie Bernd Schäfer erhielten für 30-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und die Vereinsnadel in Gold. Für 40 Jahre Zugehörigkeit wurden Peter Lauer Urkunde und die Vereinsnadel in Gold mit Jahreszahl, sowie die Urkunden mit Ehrennadeln in Gold des BSV und des DSB verliehen.

