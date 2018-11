Dreister Diebstahl einer Geldbörse

Walldürn.Die Geldbörse mitsamt Inhalt wurde einem Mann am Dienstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, in einem Lebensmittel-Discounter in der Otto-Hahn-Straße gestohlen. Der Geschädigte stand im Kassenbereich um dort ein Formular auszufüllen. Dabei hatte er sein Portemonnaie kurzfristig neben sich abgelegt.

Als er anschließend seinen Einkauf bezahlen wollte, bemerkte er, dass eine unbekannte Person die Gelegenheit genutzt hat, um die Geldbörse zu stehlen. Insgesamt entstand dem Mann dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018