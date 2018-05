Dribbeln und Torschuss trainiert

Anzeige

Am Donnerstag meldeten sich wieder alle Kinder fit und erholt zum zweiten Tag zurück Auf dem Plan stand Stationstraining. Morgens beziehungsweise mittags gab es jeweils drei Stationen, welche rund 30 Minuten dauerten. Morgens waren es die Stationen Kopfball, Koordination und Dribbling. Mittags standen die Stationen Zweikampf, Spielstation und Torschuss an.

Sportabzeichen absolviert

Am letzten Tag hatte es der Wettergott richtig gut mit den Kindern gemeint. Erst war es noch ein wenig neblig, mittags aber schien die Sonne. Im ersten Abschnitt des Tages durften die Kinder das DFB Fußball- Sportabzeichen absolvieren. Im zweiten Teil des Tages fand das Lilien-Fußballturnier statt, an dem mit jeden Spiel des Turniers die Mannschaften neu zusammengestellt wurden. Am Ende fand die Siegerehrung sowie die Übergabe der Fußballsportabzeichen in Gold, Silber und Bronze statt. Rainer Bubeck bedankte sich bei den Trainern Fabian Pehnelt, Lukas Luber und Sachsa Müller mit einem kleinen Präsent. Tim Kuhl übergab dem SV im Namen von Darmstadt 98 einen Wimpel . Somit ging ein erfolgreiches Fußballcamp zu Ende. sv

