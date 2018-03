Durch Zusammenschluss Kräfte gebündelt

Anzeige

Seit September 2014 trainieren beide Walldürner DLRG-Gruppen gemeinsam im Auerberg-Sportbad. Hierdurch wuchsen sie immer stärker zusammen. Mitte November 2014 wurde der erste gemeinsame Wachdienst bei der „Walldürner Bädernacht geleistet“. Schon zu dieser Zeit wurden die ersten Stimmen über eine Fusion laut.

Am 15. September 2017 gründeten schließlich die beiden Vorstandsgremien die „neue“ DLRG- Ortsgruppe Walldürn.

Damit auch nach der Auflösung der beiden ursprünglichen Gruppen nichts „verloren geht“, wurde Ende September jeweils eine Satzungsänderung durchgeführt. In dieser wurde festgehalten, dass nach der Auflösung des jeweiligen Vereins Guthaben, Mitglieder, Material und Geschichte in die neu gegründete DLRG-Ortsgruppe übergehen.

Dann hieß es erst mal warten, bis die neue Gruppe im Vereinsregister eingetragen war – dies geschah am 21. Dezember. Da zur Auflösung der ursprünglichen Vereine eine außerordentliche Sitzung nötig war, mussten alle Mitglieder schriftlich eingeladen werden.

Seitdem ging es Schlag auf Schlag. Am 23. Februar führte die Werksgruppe Braun ihre letzte Jahreshauptversammlung mit Ehrungen durch. Direkt im Anschluss fand die außerordentliche Mitgliederversammlung zur Auflösung der DLRG-Werksgruppe Braun statt.

Am folgenden Tag war die DLRG-Ortsgruppe Walldürn, Stadt-/Bundeswehrgruppe an der Reihe. Auch hier wurde die Auflösung einstimmig beschlossen. Seither sind beide ursprünglichen DLRG-Gruppen vereint in der neuen DLRG-Ortsgruppe Walldürn.

Drittgrößte Gruppe

Durch die Fusion ist man die drittgrößte Gruppe im DLRG-Bezirk Frankenland. Mit 599 Mitgliedern fehlen nur noch acht, um Aglasterhausen auf Platz zwei einzuholen. Bei der Jugend hat man es sogar geschafft, nach der Fusion die Gruppe mit den meisten Jugendlichen zu stellen: 380 zählte die neue DLRG-Ortsgruppe Walldürn zum 1. Januar 2018.

Am 2. März trat man das erste Mal als Ortsgruppe auf der Bezirksratstagung des DLRG-Bezirks Frankenlands in der Öffentlichkeit auf. Wenige Tage später fanden die alljährlichen Bezirksmeisterschaften im Auerberg-Sportbad statt, bei denen man sowohl in den Einzel- als auch in den Mannschaftswettbewerben mit zahlreichen Plätzen auf dem Siegertreppchen belohnt wurde.

Am Freitagabend vollzog man mit den Ergänzungswahlen den letzten Schritt auf dem Weg der Fusion. Neben den bereits in der Gründungsversammlung gewählten Vorstandsämtern (Vorsitzender Florian Wanke, Stellvertreter Siegfried Reinhard und Andreas Edelmann, Schatzmeisterin Sandra Günther, Schriftführerin/Mitgliederverwaltung Iska Edelmann, Technischer Leiter Einsatz WRD Paul Duskewitz) als weitere Mitglieder gewählt wurden: Technischer Leiter Einsatz Katastrophenschutz/Strömungsretter Stefan Strauss, Technischer Leiter Ausbildung Julia Stephan, Technischer Leiter Breitensport Philipp Hamberger, Technischer Leiter Verbandskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit Laura Walter, Geräte- und Materialwart Nicolas Schuberth, 1. Beisitzer Peter Baumann, 2. Beisitzer Sina Mackert, 3. Beisitzer Sven Brodersen, Kassenrevisoren Jan Reinhard und Michael Gräser.

Bei der Jugendversammlung noch zu wählen bzw. zu bestätigen sind Jasmin Lisberg als Vorsitzende der Jugend sowie Lena Trunk als deren Stellvertreterin.

„Denkwürdiger Tag“

Wie Bürgermeister-Stellvertreter Herbert Kilian erklärte, fühle er sich geehrt, an diesem denkwürdigen Tag der endgültigen Fusion vertreten sein zu dürfen. Denkwürdig deshalb, weil der „neue alte“ Verein sozusagen mit dieser ersten Jahreshauptversammlung seine Arbeit aufnehme. Durch den Zusammenschluss würden Kräfte gebündelt und die Aufgaben könnten konzentriert angegangen werden.

Mit ihrem Schwimmausbil-dungsprogramm leiste die DLRG einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Kinder und Jugendliche schwimmen lernen würden. Um die neue DLRG-Ortsgruppe weiterhin zu unterstützen, werde die Stadt alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um dem Verein die Vereinsarbeit zu erleichtern.

Die Planungen für die weiteren baulichen Maßnahmen im Hallenbad seien in den Gremien behandelt und in die Wege geleitet worden. Für die weitere Zukunft wünschte der Bürgermeister-Stellvertreter dem „neuen alten“ Verein weiterhin viel Tatkraft und Elan für die weiteren Aufgaben.

Der stellvertretende Bezirksleiter des DLRG-Bezirks Frankenland, Norbert Streckert aus Höpfingen, bedankte sich für die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geleistete Arbeit und wünschte den Mitgliedern für die Zukunft viel Erfolg und einen festen Zusammenhalt innerhalb des Vereins sowie eine gute und harmonische Zusammenarbeit mit dem DLRG-Bezirk Frankenland. ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018