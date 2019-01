E-Tankstelle soll kommen

Walldürn.Den Aufstellungsbeschluss und den Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung für den einfachen Bebauungsplan „Buchener Straße“ beschloss der Gemeinderat bei seiner Sitzung. Nachdem das Bebauungsplanverfahren „Röte“ abgeschlossen wurde, so Christian Berlin, der Leiter des Stadtbauamtes, wird es erforderlich entsprechend den Vorgaben der zuständigen Raumordnungsbehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe den Bereich Buchener Straße ab der Firma Metallwaren Wohlfahrt bis zum bestehenden Edeka-Markt planungsrechtlich so zeitnah wie möglich zu überarbeiten.

Vor allem möchten die Raumordnungsbehörde sowie der Regionalverband, dass eine geregelte Steuerung des Einzelhandels durch die Stadt Walldürn auch in diesem Gebiet erreicht wird. Somit wäre der geforderte Lückenschluss einer bauplanungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels durch die Bebauungspläne Gewerbe- und Sondergebiet „Spangel“, Gewerbe- und Sondergebiet „Röte“ sowie durch den einfachen Bebauungsplan „Buchener Straße“ gewährleistet.

Der Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes „Buchener Straße“ umfasst einen Großteil eines Bebauungsplanentwurfes aus den 1990er Jahren mit der damaligen Bezeichnung „Buchener Straße“. Das zu überplanende Gebiet hat eine Größe von circa elf Hektar.

Weiter billigte der Gemeinderat die Einwerbung und Annahme von Spenden. Vom 15. Dezember bis 25. Januar hat die Stadt 8947,11 Euro erhalten.

Um E-Tankstellen ging es bei einer Anfrage eines Zuhörers in der Fragestunde. Er wollte wissen, ob und wo eine solche in der Stadt geplant sei. Eine solche Tankstelle ist in Planung, sagte Bürgermeister Markus Günther, ein Förderantrag gestellt. Der Standort soll hinter dem Schloss sein. mar

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019