Edle Rösser geehrt und gesegnet

150 Reiterfreunde mit elf Pferdekutschen und Gespannen, 38 Einzelreitern und rund 70 Pferden haben am Sonntag an der 10. „Walldürner Pferdewallfahrt“ teilgenommen.

Walldürn. Die 10. „Walldürner Pferdewallfahrt“ fand am Sonntagnachmittag bei optimalen äußeren Witterungsbedingungen statt. Vom Reitclubs Auerberg (RCA) Walldürn organisiert und von Marco Zahn, der katholischen Pfarrgemeinde sowie der Stadt Walldürn unterstützt, nahmen 150 Reiterfreunde aus der Region und darüber hinaus mit elf Kutschen und Gespannen, 38 Einzelreitern und rund 70 Pferden teil.

Angeführt von einer Pferdekutsche mit Bürgermeister Markus Günther und Pater Andreas Lengenfeld, einem Planwagen mit den Waldstettener Musikanten und dem Gespann von Marco Zahn führte die beeindruckende Reiterprozession vom großen Parkplatz hinter der Nibelungenhalle über die Montereau-Allee und Alte Amorbacher Straße zur Kapelle am Märzenbrünnlein, wo alle Teilnehmer von Pater Andreas gesegnet wurden. An der Forsthütte und am Walldürner Friedhof vorbei führte der Weg durch die Miltenberger Straße, Hauptstraße, Obere Vorstadtstraße, Hornbacher Straße, Alte Amorbacher Straße und die Montereau-Allee zurück zum Ausgangspunkt an der Nibelungenhalle.

Nach einer musikalischen Darbietung der Waldstettener Musikanten und der Begrüßung aller Teilnehmer und Besucher durch RCA-Schriftführerin Julia Gehrig ging Pater Andreas zu Beginn einer von ihm zelebrierten Andacht auf die Schöpfungsgeschichte ein. Er appellierte an das richtige Verhalten und die Ehrfurcht der Schöpfung, Tieren und der Natur gegenüber.

Bürgermeister Markus Günther dankte den Verantwortlichen des RCA und Marco Zahn für deren großes Engagement bei der Planung und reibungslosen Durchführung der Pferdewallfahrt. Ein weiterer Dank des Rathauschefs galt allen Pferdeliebhabern für die Teilnahme an dieser zwischenzeitlich schon traditionellen Veranstaltung. Auch er sprach wie zuvor schon Pater Andreas die Hoffnung und den Wunsch auf eine Wiederholung und ein weiteres Anwachsen der Teilnehmerzahl aus.

Neben dem religiösen Aspekt solle die Pferdewallfahrt auch Geselligkeit, das Zusammentreffen Gleichgesinnter und das Erlebnis des Reitens und Kutschfahrens im schönen Odenwald sein. „Diese Pferdewallfahrt ist einmal mehr ein nachhaltiger Beweis der Achtung und Verantwortung den Pferden gegenüber, sowie der Liebe des Pferdebesitzers zum Hobby und zur Natur und zu den Traditionen der Heimat“, sagte Günther.

Pferde als zuverlässige Helfer

Einst seien es Pferde gewesen, die Odenwälder Wanderwege als Handelsstraßen erschlossen hätten. Und es seien Pferde gewesen, die den Menschen früher das Holz aus den Wäldern gerückt hätten, damit immer Baumaterialien vorrätig gewesen seien. Es seien Pferde gewesen, die den Landwirten in früheren Zeiten geholfen hätten, die Wiesen und Äcker zu bewirtschaften. Und es seien Pferde gewesen, die früher die Post und den Postreiseverkehr mit Postkutschen transportiert hätten. „Pferde haben somit dem Menschen in der Vergangenheit stets dabei geholfen, das Land zu dem zu machen, was es heute ist“, so Günther.

Zur Wahrung der Tradition des Pferdes treffe man sich deshalb bereits zum zehnten Mal in Walldürn, um die edlen Rösser in einer Zeremonie zu ehren und feierlich segnen zu lassen.

Der Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, und Landrat Dr. Achim Brötel hielten in ihren Grußworten fest, dass die Pferdewallfahrt bei ihnen einen überwältigenden Eindruck hinterlassen habe.

Mit von Jugendlichen des RCA vorgetragenen Fürbitten, dem gemeinsam gebeteten „Vater unser“, dem Schlusssegen und der Segnung des Brotes für die teilnehmenden Pferde durch Pater Andreas sowie dem von den „Waldstettener Musikanten“ gespielten Lobpreis klang die Veranstaltung aus. Im Anschluss bestand für die Zuschauer die Möglichkeit, die Pferde, Gespanne und Kutschen auf dem Parkplatz der Nibelungenhalle anzuschauen. ds

