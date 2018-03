Ehrenmedaille für Siegfried Reinhard

Anzeige

Im Bericht der Jugendleitung führte Andreas Windisch etwa das Pfingstzeltlager oder die Mitgestaltung der „Walldürner Bädernacht“ an.

Peter Baumann sagte beim Bericht des Technischen Leiters, dass im zurückliegenden Berichtsjahr wieder 80 Kinder das Schwimmen lernten, sechs Seepferdchen ausgegeben wurden sowie neun Kinder das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze, zehn Kinder das Abzeichen in Silber und sechs Kinder das Abzeichen in Gold erhielten. Das Rettungsschwimmabzeichen in Silber wiederholten sechs Personen, das in Gold vier Personen. Die Jugendausbildung leisteten je zwei Ausbilder für Schwimmen und Rettungsschwimmen, unterstützt von drei Assistenten. Des Weiteren hat der Verein derzeit zwei Lehrschein-Inhaber, insgesamt wurden rund 750 Stunden Ausbildungsarbeit geleistet.

Insgesamt hat die DLRG-Werksgruppe Braun 2017 rund 550 Wachstunden am See beziehungsweise im Freibad und rund 900 Stunden Arbeit im Hallenbad geleistet. Ferner gab es für den Einsatztrupp und die Strömungsretter 14 Übungen, bei denen circa 70 Mitglieder rund 900 Stunden Arbeit leisteten. Zu richtigen Einsätzen wurde der Einsatztrupp 2017 nicht alarmiert. Für die Wartung der Ausrüstung leisteten 35 Personen einen Arbeitsaufwand von rund 900 Stunden.

Große Beachtung fand die Präsentation der Einsatzfahrzeuge aus dem Katastrophenschutz im Rahmen der DLRG-Landesmeisterschaften. Recht spektakulär war auch der Verlauf einer Übung der Einsatztaucher am Anglersee, bei der eine Übungsgranate geborgen wurde.

Siegfried Reinhard in seiner Funktion als Tauchwart der DLRG-Werksgruppe sagte, im vergangenen Vereinsjahr fanden 14 Tauchübungen mit 53 Tauchgängen statt. Diese Übungen wurden zum größten Teil in Bödigheim, am Breitenauer See, sowie an den Anglerseen in Eberstadt und Götzingen durchgeführt.

Eine zufriedenstellende Abschlussbilanz hatte der Kassenbericht von Schatzmeisterin Monika Rabl aufzuweisen, der die beiden Kassenrevisoren Thomas Hübl und Werner Habermann eine einwandfreie Kassenführung bestätigten und deshalb der Versammlung die Entlastung der Schatzmeisterin empfahlen, die ebenso einstimmig erfolgte wie die Entlastung des Vorstands.

Nach einem Grußwort von Uwe Spielvogel billigten die Mitglieder zum Abschluss der Sitzung die von einer Kommission erarbeitete Vereinbarung über den Zusammenschluss der beiden Gruppen zu einer gemeinsamen „DLRG-Ortsgruppe Walldürn“. ds

Montag, 26.02.2018