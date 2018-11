Ein Aktivposten im Verein

Walldürn.August Latzko wurde zum ersten Ehrenmitglied der Modellbahnfreunde ernannt. Er ist Gründungsmitglied und einer der Aktivposten im Verein. Mit seinen langjährigen fundierten Erfahrungen, auch von seiner eigenen privaten Modellbahn, habe er sich stets mit Rat und vor allem Tat eingebracht. Egal ob es um Landschaftsgestaltung, Gleis-, Straßen- und Trassenbau oder die Elektrik geht, immer war und ist er aktiv dabei. Die Anlagen und die Clubräume würden ohne sein aktives Zutun nicht in so gut dastehen. Eine Delegation der Modellbahnfreunde überreichte ihm die Ernennungsurkunde an seinem 80. Geburtstag und bedankte sich für jahrelange aktive Mitgliedschaft und wünschte sich noch viele gemeinsame Jahre mit Ideen von ihm.

