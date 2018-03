Ein alter Brauch wurde gepflegt

Anzeige

Rippberg.In diesen Tagen wird in einigen Regionen nach altem Brauchtum der Winter ausgetrieben. Rippberg feiert eigentlich am Sonntag Lätare den Frühlingseinzug mit großem Pomp. Die Jungen und Mädchen des achten Schuljahres fertigten unaufgefordert und ohne Anleitung des Lehrers die Sommer- und Winterpyramide (Fichtenzweig für den Sommer und Stroh für den Winter ). In dieser Pyramide schlüpfte je ein kräftiger Junge.

Die Kinder machten ihre Stecken ebenfalls in eigener Regie. An Lätare zog die ganze Jugend durch das Dorf. Voran der „Hutzelbouz“, ein auf einer hohen Stange gebündelter und gebänderter Strohwisch, dann eine Abteilung Kinder, dazwischen der „Winter“ und der „Sommer“ und wieder die restliche Kinderschar. Unterwegs wird gesungen: „Schtrih, Schtrah, Schtroh! Der Summerdag is do!“

Der Zug bewegte sich damals zuerst ins Marsbachtal zu einer Frau Kurz ins Hammerwerk. Ihr zu Ehren sang die Schar: „Im schönsten Wiesengrunde“. Auf dem Rückweg wurden am Dorfbrunnen unter der damaligen Linde weitere Mai -und Sommerlieder vorgetragen. Der Pfarrer wurde durch ein eigenes Ständchen geehrt. Der Rundgang führte den Zug auf eine Wiese in der Nähe des Marsbaches. Hier wurden beide Pyramiden ineinander geschoben und den Flammen übergeben. Die Entlassschüler warfen ihre Stecken mit großem Hallo ins Feuer.