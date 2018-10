Ein Genuss für die Sinne

Walldürn.Für die Freunde von Folk und Country und Liebhaber handgemachter Gitarrenmusik war am Freitagabend das „Alte Wasserwerk“ die richtige Anlaufadresse. Christian Parth und Gerald Hauck, bekannt unter dem Namen „SchallMassel“ sorgten dort für drei Stunden beste Unterhaltung auf den Spuren von „America“, „Simon & Garfunkel“, Neil Young, den „Eagles“ und vielen Schlagern aus der Rock- und Popszene.

Für die Gäste hieß es zurücklehnen und die handgemachte Gitarrenmusik der beiden zu genießen, die mit Stücken von Wolfgang Ambros, Westernhagen, Reinhard Mey oder Udo Jürgens noch mehr Stücke im Gepäck hatten, die als wahre Ohrwürmer jede zeitliche Hürde zu überspringen scheinen.

Ein echter Genuss für alle Sinne, der vom Ambiente in der Taverne noch verstärkt wurde und die Zuhörer von Zeiten träumen ließ, als es in der Musikszene noch nicht so schrill und kurzlebig zuging. Davon und vieles mehr konnte auch Astrid Dörflinger bei ihrem Pausenauftritt ihrer Freundin „Lisbeth“ im fernen Stuttgart erzählen. Einmal mehr stellte sie ihre Vielseitigkeit und ihren Humor unter Beweis. Danach gehörte die Bühne wieder den beiden Musikern, die sich ihrerseits sehr wohlzufühlen schienen. Sie unterhielten das Publikum bis nach Mitternacht und verabschiedeten sich mit „Gute Nacht Freunde“. k.n.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018