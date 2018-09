Ein Gottesdienst der etwas anderen Art

Gottersdorf.Die „Young Musicians“ feierten am Sonntag einen etwas anderen Gottesdienst in der St. Michaelskirche in Gottersdorf. Dort stand eine Konzertvesper auf dem Programm. Sie gestalteten in der Kirche eine Vesper. Nicht eine gewöhnliche Vesper, sondern eine sogenannte Konzertvesper. Nach der ersten Konzertvesper vor zwei Jahren in Gerolzahn wollte man seitens der „Young Musicians“ wieder eine Vesper in einer kleineren Kirche „unplugged“ gestalten. Die Vesper als eine Gottesdienstform, in der nahezu alles gesungen werden kann, und in einer Kirche, in der die „Young Musicians“ eher selten zu Gast sind.

In seinen Eingangsworten ging Diakon Hans Miko, der diese Vesper zelebrierte, auf diese Gottesdienstform kurz ein, die schon seit Jahrhunderten das Abendgebet der Kirche sei. Außerdem zeigte er sich erfreut, über die Besucher, die nach Gottersdorf gekommen waren.

Der Gottesdienst begann mit dem Eröffnungslied „Herr ich komme zu dir“ von Albert Frey. Für den darauffolgenden Hymnus wurde der bekannte „Sonnengesang“ mit einem neuen Text versehen. Der erste Psalm, Psalm 110, wurde von den „Young Musicians“ eigens für diesen Anlass komponiert und arrangiert und in einem vierstimmigen Satz vorgetragen.

Für den folgenden Psalm 115 wurde eine Melodie von J. C. Gianadda mit einem neuen, den Psalmversen entsprechenden Text versehen und mitreißend im Sambarhythmus vorgetragen. Das Canticum aus der Offenbarung des Johannes (19, 1-7) entstammte ebenfalls der Feder der „Young Musicians“. Nach der von Fabian Süssenbach vorgetragenen Lesung folgte die eigens komponierte Antiphon, die vor der bekannten Magnifikatvertonung „Groß sein lässt meine Seele den Herrn“ von Martin Schraufstetter gesungen wurde. Hierbei wurde der Altar inszeniert.

Gemeinde sang den Kanon

Die von den „Young Musicians“ selbst erstellten und teils als Gesang und als gelesener Text vorgetragenen Fürbitten wurden mit dem Ruf „Geh mit uns …“ beantwortet. Anschließend wurde das „Vater unser“ gesungen. Nach der Tagesoration und dem Schlusssegen durch Diakon Miko erfolgte das Schlusslied. Der Kanon „Kreuzzeichen“ von Gregor Linßen wurde von der gesamten Gemeinde mitgesungen.

Bevor als Zugabe das Lied „My God“ gesungen wurde, dankte Diakon Miko allen Mitwirkenden für ihr Musizieren. Jürgen Miko bedankte sich seinerseits für die Unterstützung der Pfarrgemeinde und die Möglichkeiten, solche Gottesdienste zu feiern. Außerdem lud er alle ein, vor der Kirche ein wenig zu verweilen und sich auszutauschen. Nach einer weiteren Zugabe („Halleluja, du begeisterst mich“ von B. Brown und B. Doerksen) zogen die Sänger der „Young Musicians“ mit dem Lied „This little light of mine“ von Etta James, Jester Hairston und Harry Dixon Loes aus der Kirche aus.

Bei bestem Wetter traf man sich zum gemütlichen Beisammensein vor der Kirche.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018