Seit 18 Jahren lebt Kunsterzieher Thomas Hohlfeld in Gottersdorf. Dieser „Volljährigkeit“ widmet der 66-Jährige eine Ausstellung mit Bildern und Zeichnungen.

Gottersdorf. „Dies ist ein großer Dank an Gottersdorf.“ Mit diesen wenigen Worten fasste Kunsterzieher Thomas Hohlfeld seine Empfindung über die Zeitspanne zusammen, in der er jetzt in der kleinen Odenwald-Gemeinde wohnt. In der

...