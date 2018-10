Ein großes Werk für die Kleinen

Kindgerecht und spannend war die Vorstellung von „Papageno und die Zauberflöte“ vor 273 Schülern der Grundschule Walldürn am Freitagvormittag.

Walldürn. „Papageno und die Zauberflöte“, eine Produktion der TourneeOper Mannheim, feierte im März 2016 Premiere in der Mannheimer Abendakademie und bezaubert seitdem bundesweit Kinder ab 5 Jahren an Grundschulen, Theatern und Stadthallen. Am vergangenen Freitag begeisterten die beiden Mitglieder Jennifer Göbel und Tyler Steele der TourneeOper Mannheim auch die 273 Schüler der Grundschule Walldürn im „Haus der offenen Tür“ mit dieser Aufführung.

Bei dem Stück handelt es sich um eine Bearbeitung der „Zauberflöte“, einer der bekanntesten Opern überhaupt. Die Mannheimer Sopranistin Tanja Hamleh und der Wiesbadener Regisseur Klaus-Dieter Köhler, der diese Familienoper auch inszenierte, schrieben eine kindgerechte, authentische, fröhliche und spannende Version der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart.

Wie bei allen Produktionen der TourneeOper Mannheim stand auch bei „Papageno und die Zauberflöte“ einmal mehr der theaterpädagogische Ansatz im Vordergrund. Kinder im Grundschulalter sollen mit originalen Opernarien des berühmten Komponisten, live gesungen und aufgeführt, und einer spielerischen, packenden Handlung für klassische Musik und Gesang begeistert werden.

Auf Oper vorbereitet

Die Schüler der Grundschule Walldürn wurden von ihren Lehrerinnen bereits im Vorfeld der Aufführung auf das Thema Oper und auf „Papageno und die Zauberflöte“ vorbereitet. Gleich zu Beginn des Stückes wurden sie mit einem eigens komponierten Titellied zum Mitsingen animiert. Im Verlauf der Vorstellung stellten die beiden Hauptakteure Göbel und Steele auf der Bühne die bekannten Arien und Duette aus der „Zauberflöte“ dem jungen Publikum gesanglich vor, wobei bei einigen Spielszenen auch zwölf Kinder aktiv auf der Bühne mitwirkten.

Selbst als „Papagenis“ aktiv

Zu Beginn der Vorstellung hieß Rektorin Christina Scheuermann neben den Schülern und Lehrern insbesondere die beiden Mitglieder der TourneeOper Mannheim, Tyler Steele und Jennifer Göbel, sowie die Elternbeiratsvorsitzende Berberich und deren Stellvertreterin Arnold willkommen. Wie sie in ihrer kurzen Begrüßungsansprache erfreut feststellte, würden alle Schüler eine kindgerechte, spannende und fröhliche Version der bekannten Oper kennenlernen und auch selbst als „Papagenis“ mitmachen.

Ein abschließender Dank der Schulleiterin galt auch dem Elternbeirat der Grundschule für die Kostenübernahme der Vorstellung sowie der Sparkasse Neckartal-Odenwald für die gewährte Geldspende zur Mitfinanzierung der Aufführung, die durch die Initiative der Musiklehrerin Katharina Schlenker zustande gekommen war.

Mit großer Aufmerksamkeit und Begeisterung verfolgten die Schüler die Aufführung mit folgendem Inhalt: Papageno und Papagena sind seit vielen Jahren ein Paar und haben viele kleine Kinder, die Papagenis. Gerne erinnern sie sich daran, wie sie sich vor vielen Jahren kennen und lieben gelernt haben. Immer und immer wieder wollen die Papagenis die Geschichte hören. Und so erzählen beide ihre Geschichte: die Geschichte der Zauberflöte. Diese ist ein Märchen. Und wie in jedem Märchen stehen sich auch hier gute und böse Mächte gegenüber. Pamina, die Tochter der Königin der Nacht, wurde von dem Fürsten Sarastro in einen Tempel entführt. Der junge Prinz Tamino wird von der bösen Königin der Nacht weggeschickt, um Pamina zu befreien. Als Lohn verspricht sie ihm Pamina zur Frau. Als Tamino ein Bild von Pamina sieht, verliebt er sich sofort in sie und beschließt, sie zu retten. Er bricht mit dem lustigen Papageno, dem Vogelfänger der Königin, auf. Die Königin der Nacht übergibt Tamino eine Zauberflöte und Papageno ein magisches Glockenspiel, die bei Gefahr Hilfe leisten sollen.

Mutig, klug und standhaft

Die Wege der beiden Abenteurer trennen sich. Papageno findet Pamina in Sarastros Reich und berichtet ihr, dass der verliebte Tamino zu ihrer Rettung aufgebrochen ist. Währenddessen wird Tamino festgenommen und auch Papageno und Pamina werden auf ihrer Flucht aus dem Tempel erwischt. Sarastro erklärt, dass er Pamina nur entführt habe, um sie vom schlechten Einfluss der bösen Königin der Nacht zu bewahren, die Sarastro töten und den Tempel zerstören wollte. Tamino und Papageno müssen drei Prüfungen bestehen, um Klugheit, Mut und Standhaftigkeit zu beweisen. Die ersten beiden Prüfungen meistert Tamino alleine, die letzte Prüfung, die Feuer - und Wasserprobe, bestehen Tamino und Pamina gemeinsam und die beiden sind endlich vereint. Papageno versagt zwar schon bei der ersten Prüfung, bekommt aber zum Schluss mit Hilfe seines magischen Glockenspiels doch noch seine Papagena.

