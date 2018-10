Ein „Hauch von Paris“ in der Hauptstraße

Mit einer einzigartigen Präsentation zahlreicher Kreationen des Modisten Richard Lang ist die Ausstellung „3 x Kunst“ in der Galerie „Fürwahr“ zu Ende gegangen.

Walldürn. Kopfobjekte, Bilder und Skulpturen waren in diesem Sommer „der Hingucker“ in der Walldürner Hauptstraße. Das Interesse war groß, und so ließen sich viele Kunstinteressierte die Ausstellung „3 x Kunst“ in der Galerie „Fürwahr“ nicht entgehen. Der Modist Richard Lang krönte nun die Finissage mit einer einzigartigen Präsentation seiner zahlreichen Kreationen, die junge Walldürner Models „auf dem Laufsteg“ vorführten.

Wie bereits bei der Vernissage im Juli, so waren auch jetzt zum Ende der erfolgreichen Ausstellung viele Gäste gekommen, um das Schaffen der Malerin Maria Kreuzer (Amorbach), des „Putzmachers“ Richard Lang (Walldürn) und des mit Naturmaterial arbeitenden Künstlers Josef Speth (Schneeberg) zu würdigen.

Sogar aus Stuttgart war eine Kunstliebhaberin angereist. Das freute Richard Lang ganz besonders, wie er in seiner Begrüßung anmerkte. „Es hat mir große Freude gemacht, Kopfobjekte zu kreieren“, versicherte der bekannte Hutschöpfer. Ein wenig Stolz war ihm durchaus anzumerken, als die jungen Walldürner Models Jenny Kreis, Nadine Farrenkopf, Alina Imhof, Hanna Weinmann und Emily Müssig zu moderner Musik mit seinen unterschiedlichsten Entwürfen durch die Galerie flanierten.

Schwarz, Weiß, Rot und Gelb waren die bevorzugten Farben. In der Formgebung und bei den Materialien ließ der Künstler seiner Fantasie freien Lauf. Das von der Buchener Kosmetikerin Elke Keller ausgewählte Make-up bildete geradezu das „i“-Tüpfelchen der außergewöhnlichen Ausstaffierung der jungen Damen. Sie gaben den Kopfobjekten, die während der Ausstellung auf Ständern ruhten, zum Abschluss einen lebendigen Touch.

Ideenreiches Team

Walldürns Bürgermeister Markus Günther sprach mit Blick auf das Geschaffene gar von einem „Hauch von Paris in der Walldürner Hauptstraße“ und nannte Richard Lang ob seiner Kreativität den „Karl Lagerfeld des Neckar-Odenwald-Kreises“. Die Ausstellung sei im laufenden Jahr ein absolutes Highlight im kulturellen Leben der Stadt gewesen. Günther wünschte sich weitere Veranstaltungen dieser Art. Er sprach die Hoffnung aus, dass die Galerie „Fürwahr“ auch in Zukunft zur künstlerischen Bereicherung Walldürns beitragen möge.

In seinen Dankesworten war Richard Lang sichtlich gerührt vo Beifall und dem großen Zuspruch zu der bisher einmaligen Ausstellung „3 x Kunst“. Er und seine Frau Viktoria betraten mit ihr völlig neues Terrain und zeigten sich als überaus ideenreiches Team.

Sie waren am Ende überglücklich über eine perfekt inszenierte Darbietung, die bei einem Glas im Anschluss noch in gemütlicher Runde nachwirkte.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.10.2018