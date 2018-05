Ein langgehegter Wunsch erfüllte sich

Anzeige

Walldürn.Die Konsekration der Kirche St. Marien fand vor 50 Jahren statt. Am 11. Mai 1968 weihte Erzbischof Dr. Hermann Schäufele in feierlicher Weise die neue Kirche St. Marien in Walldürn-Süd, die zugleich als Garnisonskirche für die Soldaten des Standorts dient.

Der eindrucksvolle Kirchenneubau ist das Ergebnis langer Verhandlungen. Bereits im Oktober 1959 wurde das Ansinnen zum Bau einer Kirche in Walldürn-Süd an Erzbischof Dr. Hermann Schäufele herangetragen. Im November 1959 begannen die Grundstücksverhandlungen mit der Stadt Walldürn. Der Stiftungsrat der Kirchengemeinde beschloss schließlich am 4. Dezember 1959 formell den Kirchenneubau. Der Erzbischof besichtigte am 26. Juni 1961 das vorgesehene Gelände an der Hügelkuppe am Rande des damaligen Waldstücks. Um die Baugestaltung und die architektonischen Formen der Kirche wurden viele Überlegungen angestellt.

Die Vorlage der ausgearbeiteten Pläne des Neubaus als moderne Zeltkirche an das Erzbischöfliche Ordinariat erfolgte am 3. April 1962. Diese wurden in Freiburg zunächst abgelehnt, dann aber nach weiteren Verhandlungen, in denen Stadtpfarrer Pater Colonat Amrehn seine Vorstellungen zielstrebig verfolgte, in der jetzigen Form mit circa 700 Sitzplätzen doch gebilligt. Den Finanzierungsplan genehmigte das Erzbischöfliche Ordinariat am 19. Mai 1963. Die Baukosten beliefen sich auf 1,5 Millionen Mark, der Bund gewährte für die Nutzung als Garnisonskirche einen Zuschuss von 500 000 Mark.