Ein Menschenfreund und Wohltäter

Die Straßennamen einer Stadt sagen sehr viel aus über ihre Bewohner und ihre Geschichte. Die FN-Serie widmet sich diesem Thema.

Walldürn. Die Namen erinnern an ihre verdienstvollen Bürger, an Dichter, Lehrer, Musiker, Politiker, Schriftsteller und Theologen. Manche erinnern an uralte Flurnamen, andere erhielten die Namen der Nachbargemeinden oder befreundeter Städte. Neben diesen und

...