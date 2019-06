Ein Programm zum Staunen und Anfassen

Walldürn.„Vorhang auf – Manege frei“, heißt es in diesen Tagen in Walldürn. Dort gastiert der Zirkus „Alaska“, der in der Gregor-Mendel-Straße sein großes Zirkuszelt aufgeschlagen hat und mit einem abwechslungsreichen Programm Alt und Jung zugleich begeistert. Bei der Vorstellung am Donnerstagnachmittag war die Zirkusarena gut gefüllt. Viele der Besucher staunten, was das erst neu gegründete Zirkusunternehmen so alles zu bieten hatte. Neben Pferdenummern, Seiltänzern, Luftakrobaten und Clowns standen natürlich auch die zahlreichen anderen Tiere im Mittelpunkt: eingebunden in die 100-minütige Show oder einfach nur zum Anfassen. Da durfte sich so mancher Besucher schon mal mit der Riesenschlange Anna um den Hals fotografieren lassen oder eine Runde auf dem Pferderücken durch die Manege reiten. Dabei schlugen die Kinderherzen höher. Letztlich waren alle Zuschauer angetan von den Darbietungen des Familienbetriebes, der am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr nochmals eine Vorstellung gibt. kn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019