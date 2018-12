Ein Rilke-Gedicht umgesetzt

Altheim/Aschaffenburg.Die Krippe aus dem „Marienleben“ von 2005 des Künstlerehepaars Rolf und Ramona Hamleh ist seit Freitag in der Stiftsbasilika St. Peter und Alexander in Aschaffenburg an exponierter Stelle zu sehen. Sie steht neben der „Beweinung“ von Mathias Grünewald. Sie wird dort bis Maria Lichtmess zu sehen sein.

In seinem Weihnachtsbrief schreibt Stiftspfarrer Martin Heim: Auf Initiative von Edel und Gerd Gröters aus Oberbau zeigt die Stiftsbasilika eine moderne Form der Darstellung der Weihnachtskrippe. Das Künstlerehepaar Ramona und Rolf Hamleh aus Altheim hat 2005 die Krippe aus Metall und Holz geschaffen – in Umsetzung eines Gedichtes von Rainer Maria Rilke. Pfarrer Heim wünscht den Besuchern viel Freude und Inspiration beim Betrachten des Ungewöhnlichen.

