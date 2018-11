Ein Termin mit etwas Wehmut

Walldürn.Der Termin am Regenüberlaufbecken war mit Wehmut verbunden. Es war einer der letzten Termine von Verbandsbauamtsleiter Thomas Withopf. Er geht in den Ruhestand, annähernd 30 Jahre war er für die Stadt und den Gemeindeverwaltungsverband aktiv.

Bürgermeister Markus Günther würdigte die Arbeit des scheidenden Bauamtsleiters. In den vergangenen 30 Jahren habe es viele Baumaßnahmen gegeben. Viele im Abwasserbereich. Kanäle wurden verlegt, Becken gebaut. Das diente der Ökologie und dem Hochwasserschutz – in früheren Zeiten durchaus ein Problem in Walldürn. Die Lösung der Problematik, das sei auch ein Verdienst von Thomas Withopf, dem man zu großem Dank verpflichtet sei.

Christoph Faulhaber vom Ingenieurbüro ibu aus Tauberbischofsheim, Michael Zwingmann von der Firma Boller-Bau und Michael Drechsler von der Firma Uft aus Bad Mergentheim hoben die stets gute Zusammenarbeit mit Thomas Withopf hervor. Sie waren sich einig: „Sie werden uns fehlen.“

Thomas Withopf sagte, eines der größten Anlagenvermögen einer Kommune sei im Abwasserbereich zu finden – und liege damit unter der Erde. Es sei ihm daher immer ein Anliegen gewesen, bei solchen Maßnahmen die Öffentlichkeit zu informieren und sie transparent zu machen. Etwa durch Tafeln mit Informationen an den jeweiligen Bauwerken. mar

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018