Ein unvergesslicher Abend im Pfarrhof

Anzeige

Walldürn.Sich „chic“ kleiden, gemeinsam stilvoll speisen und das ganz in Weiß. Dieser Verlockung folgten an einem lauen Freitag-Sommerabend rund siebzig Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Walldürn. Alle hatten sich in Schale geworfen und kamen mit Körben bepackt in den Pfarrhof, der für ein „Sommerfest in Weiß“ eine ideale Kulisse bot.

Es war das erste Walldürner Sommerfest dieser Art, zu dem die kfd in Anlehnung an das „Diner en Blanc“, einem in Paris veranstalteten „Picknick de Luxe“, eingeladen hatte.

Alles strahlte in blütenreinem Weiß: Kleider, Hüte, Tücher, Schuhe, Perlen, Fächer, Tischdecken, Geschirr, Blumen, Kerzen, Lampions, und auch vieles von dem, was kulinarisch zelebriert und genossen wurde – angefangen vom Mozzarella, Vitello tonnato und Spargel sowie Weißbrot über Pralinen und weiße Mousse bis zum Sekt und Weißwein.