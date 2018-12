Einblick in Ausbildung

Walldürn.Das Angebot ist nicht nur im Supermarkt vielfältig. Auch auf dem Ausbildungsmarkt gibt es zahlreiche Auswahlmöglichkeiten. Doch wer die Wahl hat, der hat bekanntlich auch die Qual. Die Neunt- und Zehntklässler der Auerberg-Werkrealschule erhielten einen Einblick in die bei Edeka angebotenen Ausbildungsberufe. Auf dem Schulhof informierte das „Frischemobil“ über die knapp 40 verschiedenen Ausbildungsberufe, welche beim Unternehmen angeboten werden.

Die rund 50 Schüler erhielten durch ein umfangreiches praktisches wie auch multimediales Angebot einen Einblick in die Berufsfelder. Zu Beginn führte das „Frischemobil“-Team mit einem Kurzvortrag sowie einem Quiz in die Ausbildungswelt ein. Anschließend wurde es bei einer Rallye durch den Bus praktisch. An der „virtuellen Frischetheke“ etwa galt es den Kunden zu dessen vollster Zufriedenheit zu bedienen, es galt Fragen zu den verschiedenen Ausbildungsberufen zu beantworten oder es war Wissen über Lebensmittel gefragt. Ein Clip der bei Jugendlichen beliebten YouTubern Ost Boys rundete das Angebot auf humorvolle Art und Weise ab. Sofie Burger

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018