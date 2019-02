Einblick in die Arbeit des Kinderhospizdiensts gewonnen

Walldürn.Seit vielen Jahren engagiert sich das Braun-Werk in Walldürn mit seinen Mitarbeitern in sozialen Projekten, so auch in den vergangenen zwei Monaten mit zwei Spendenaktionen.

Im Januar besuchten zwei Personalreferentinnen und eine kaufmännische Auszubildende den eingetragenen Verein „Ambulanter Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis“ mit Sitz in Mosbach. Im Rahmen einer Waffel-Verkaufsaktion hatten die Mitarbeiter des Braun-Werks die Möglichkeit, Geld zu spenden.

Der Spendenscheck in Höhe von 560 Euro wurde an Felizitas Zürn, die erste Vorstandsvorsitzende, und an Bettina Frisch, die Koordinatorin des Kinderhospizdienstes, übergeben.

Der Ambulante Kinderhospizdienst verwendet die Spenden für die Qualifizierung neuer Hospizbegleiter. Begleitet werden Familien, mit einem schwer erkrankten Kind oder Elternteil sowie Familien, in denen ein Kind oder Elternteil verstorben ist.

Der Besuch im Kinderhospiz war für die Gäste aus Walldürn sehr aufschlussreich. Sie bekamen einen Einblick in die wichtige Arbeit eines Hospizbegleiters.

„Be someone’s Santa“

Bereits im Dezember unterstützte das Werk Walldürn die Aktion „Be someone’s Santa“ und spendete 62 Geschenke und 360 Euro an das Kinder- und Jugenddorf „Klinge“ in Seckach.

„Be someone’s Santa“ ist eine Aktion, bei der gemeinnützige Organisationen und Firmen die Chance haben, hilfsbedürftigen Kindern an Weihnachten eine Freude zu bereiten.

Die Mitarbeiter der Firma Procter & Gamble haben die Aktion erneut tatkräftig unterstützt. Sie haben somit dazu beigetragen, dass Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und 18 Jahren ein Geschenk zu Weihnachten bekamen, die sonst vielleicht leer ausgegangen wären. Die Geldspende verwendet das Kinder- und Jugenddorf „Klinge“ in Seckach für die Förderung der Kinder.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019