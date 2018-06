Einblicke bei Tag der offenen Tür

Anzeige

Walldürn.Die Johannes-Diakonie Mosbach lädt am Sonntag, 10. Juni, zum Tag der offenen Tür in ihrem Wohn-Pflegeheim „Haus am Limes“ ein. Den Auftakt macht um 11.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Karl Kreß. Auf die Besucher warten anschließend in und um das Haus an der Wettersdorfer Straße 56 unter anderem Schautanz, ein Theaterstück, aufgeführt von Bewohnern, sowie ein Auftritt des Zauberers Bennini. Außerdem geboten: eine Kunst-Ausstellung, die Präsentation „fünf Jahre Wohn-Pflegeheim ‚Haus am Limes“, ein Informationsstand zur Ausbildung in der Johannes-Diakonie, Hausführungen und Traum-Erlebnisreisen. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.