Einblicke in das Logistikbataillon

Anzeige

Walldürn.Am diesjährigen Girls Day wird sich auch das Logistikbataillon 461 beteiligen. Am 26. April haben Interessentinnen die Gelegenheit, sich im Logistikbataillon 461 umzuschauen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Kommandeur und einem Einführungsvortrag durch das Karriereberatungsbüro Mannheim wartet ein abwechslungsreicher Tag. Das Logistikbataillon 461 und dessen vielfältige Berufsmöglichkeiten sowie der Standort Walldürn werden erklärt. Gezeigt wird, wie Soldatinnen und Soldaten in der Kaserne leben, welche körperlichen Anforderungen an sie gestellt werden, über welche Fahrzeuge der Verband verfügt und wie diese repariert werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wo möglich werden Soldatinnen des Logistikbataillons 461 zur Seite stehen, die Fragen beantworten. Teilnehmerinnen sollten festes Schuhwerk tragen, sowie der Witterung angepasste Kleidung, die auch mal etwas schmutzig werden darf.