Einblicke in die Region

Walldürn.Die SWR-Reisereportage „Expedition in die Heimat – Wallfahrt nach ‚Badisch-Sibirien‘“ am 29. Juni im SWR-Fernsehen führt in die Region rund um Walldürn. Für die Sendung „Expedition in die Heimat“ hat sich SWR-Moderatorin Annette Krause vor Ort selbst ein Bild gemacht und festgestellt: Sowieso zur Zeit der vierwöchigen Wallfahrt steckt Walldürn voller Leben. Aber auch sonst begegnet man hier Menschen, die ihrer Heimat aus vielerlei Gründen sehr verbunden sind.

Mehrere tausend Gläubige pilgern jedes Jahr in etwa 120 Gruppen nach Walldürn. Fünf Tage lang ist auch die Wallfahrtsgruppe aus dem pfälzischen Bobenheim-Roxheimzu Fuß unterwegs. Annette Krause begleitet sie auf ihrer letzten Etappe. Die religiösen Bildstöcke im hiesigen „Madonnenländle“ sind das Lieblings-Thema von Geopark- Vor-Ort-Begleiter Ralf Zang. Die Führungen des eingefleischten Heavy-Metall-Fans und Kabarettisten sind mittlerweile Kult. Zur Besichtigung der Region bietet sich auch heute noch eine historische Postkutsche an, die früher zwischen Walldürn und Buchen verkehrte. Kutscher Marco Zahn nimmt Annette Krause mit zu einer der vielen Wallfahrtskapellen.

Ungewöhnlich ist die Flurkapelle bei Bödigheim. Das Holzgebäude wurde von amerikanischen Studenten unter Mithilfe einheimischer Firmen gebaut und erhielt 2010 die höchste Auszeichnung des Amerikanischen Architekturverbandes. Die Reisereportage zeigt auch den Großen Blutfeiertag als Höhepunkt der Wallfahrt. Frauen legten früh morgens den Blumenteppich für das Hochamt von Erzbischof Stephan Burger aus Freiburg. Und auch bei der großen Prozession der Gläubigen durch die Innenstadt von Walldürn war Annette Krause mit dabei.