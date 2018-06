Einblicke in die Zeit der Revolution

Anzeige

Am Samstag konnten die Besucher nachempfinden, wie sich die revolutionären Ansichten auf der Welt verbreiteten. Zu sehen war eine Rekrutierungsszene durch Anhänger von Friedrich Häcker, der einer der führenden Revolutionäre in Baden war.

Die Werber überzeugten die ländliche Bevölkerung von den hehren Ideen Häckers und führten mehrere Rekruten dem Revolutionsheer zu.

Bevölkerung aufgestachelt

Am Nachmittag wurden die Besucher Teil einer Situation bei der die Dorfbevölkerung von den revolutionären Reden aufgestachelt den örtlichen Amtmann in Bedrängnis brachten und ihm drohten. Dreh- und Angelpunkt dieses Geschehens war die zur Gaststube „Zum Stern“ in der für diesen Tag umfunktionierte Ziegelei aus Unterschwarzach.

Grundlage für diese Idee bildeten Walldürner Archivquellen, die von revolutionären Bewegungen im Walldürner Gasthaus „Zum Stern“ berichten. Am Wirtstisch stachelten sich die kleinen Leute gegenseitig an und zogen in einem Marsch zum Haus des Amtmannes, der sich den heftigen Anschuldigungen der Revolutionäre ausgesetzt sah.

Bei der deutlich besser besuchten Sonntagsveranstaltung brachte ein Bote die Kunde von dem Zug des Häckerschen Milizenheeres Richtung Norden. Gezeigt wurde die wankelmütige Stimmung zwischen Ablehnung, Bewundern und zustimmender Begeisterung, die schließlich zum Barrikadenbau führte. In der Nachmittagsvorführung wurde die Niederschlagung der Revolution durch preußische Truppen und das Ende von Friedrich Häcker verkündet.

Zwischen den Szenen beantworteten die Akteure die zahlreichen Fragen der interessierten Besucher bereitwillig und legten dabei ein beachtenswertes Detailwissen an den Tag.

