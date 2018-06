Einblicke in ein altes Handwerk

Anzeige

Im einzigartigen Ambiente des Odenwälder Freilandmuseums sind Liebhaber alter Handarbeitstechniken wie Spinnen, Wolle färben, Weben, Klöppeln, Häkeln, Stricken, Nähen oder Sticken zum Stelldichein auf dem idyllischen Museumsgelände mit seinem alten Klosterweiher eingeladen. Dreh- und Angelpunkt ist an diesem Tag die große Dreschhalle, aber natürlich kann bei schönem Wetter auf dem gesamten Areal gefachsimpelt werden. In der Dreschhalle stehen für interessiere Besucher einige Spinnräder bereit, so dass jene, die des Spinnens nicht kundig sind unter der Anleitung von Silke Zilles das Spinnen ausprobieren könnten.

Wer die Vergangenheit bemühen möchte, der kann im sogenannten Blauen Haus erleben, wie im frühen 20. Jahrhundert die Schäferfamilie aus dem Nachbarort gelebt und -gearbeitet hat. Und im Großbauernhof Schüßler ist ein originaler Webstuhl aus dem 17. Jahrhundert zu begutachten.

Märchenstunde

Für Kinder besteht an diesem Tag die Gelegenheit mit Iris Beyer zu filzen oder zwischen 13 und 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde den Märchen (je circa 15 Minuten) von Märchenerzähler Peter Glaser zu lauschen. Denn das Geschichten- und Anekdotenerzählen gehört zu den alten hauswirtschaftsgeschichtlichen Techniken unbedingt dazu. Trafen sich doch früher die Frauen im Herbst und Winter in geheizten Spinnstuben und tauschten wahre und vielleicht auch die eine oder andere fantastische Geschichte aus. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bei schönem Wetter kann im gesamten Areal vorgeführt werden, bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der großen Dreschhalle statt.

