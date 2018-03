Einblicke in ein interessantes Leben

Anzeige

Vor rund zehn Jahren begab sich der Förderkreis „Historisches Miltenberg“ auf die Suche nach den geheimnisvollen Tagebüchern und beauftragte das Vorstandsmitglied Klaus Hench mit der Recherche. Gemeinsam mit Nachfahren Capitains, insbesondere mit Herbert Hotop und dem jetzigen Besitzer des weißen Schlösschens Michael Söller, gelang es Klaus Hench die 15 Tagebücher und weitere Dokumente aufzuspüren.

Das erste Ergebnis der Quellen-Auswertung bekam die Öffentlichkeit im September 2011 in Buchform mit 342 Seiten und zahlreichen Illustrationen zu sehen: „Johann Robert von Captain – seine Abenteuer, sein Leben im Orient, Bürger von Miltenberg“ lautete der Titel des Redaktions-Trios. Verfasser waren Klaus Hench, Herbert Hoftop und Michael Söller. Als Herausgeber fungierte der Förderkreis „Historisches Miltenberg“.

Bürgermeister Helmut Demel bedankte sich im Namen der Stadt Miltenberg für die erhaltenen Tagebücher sowie die weiteren Fundstücke des einstigen Miltenberger Bürgers Johann Robert Capitain. Nach über 100 Jahren seien die kostbaren Dokumente wieder nach Miltenberg zurückgekehrt und könnten von interessierten Heimatforschern vor Ort in Augenschein genommen werden.

Johann Robert Capitain wurde 1824 in Frankfurt geboren. Er verbrachte dort seine Jugendzeit und erlernte den Beruf des Gerbers. Begeistert von den Reiseberichten Alexander von Humboldts, entschloss er sich den Orient zu erkunden. Zu Fuß machte Johann Robert Capitain sich auf den Weg nach Konstantinopel (Istanbul) und studierte die Sitten und Gebräuche des Orients. Zwei Erkundungsreisen führten ihn bis nach Indien.

Abenteuer im Morgenland folgten. Seine spannenden Reiseerlebnisse schrieb der Abenteuer in 15 Tagebüchern nieder. Nach seinen Reisen kehrte er wieder nach Frankfurt zurück. Bei einem weiteren Aufenthalt in Konstantinopel, rettete Capitain 1854 den Schwiegersohn des osmanischen Sultans (Damad) al-Hami Pascha vor dem Ertrinken im Bosporus. Aus Dankbarkeit machte al-Hami ihn zu seinem persönlichen Adjutanten und übertrug ihm die Verwaltung seines gesamten Serails. Capitain baute daraufhin ein umfangreiches Handelsnetz zwischen Frankfurt und Konstantinopel auf.

Sein neues Domizil in der Heimat wurde Miltenberg. Johann Robert Capitain wählte dazu ein Gebäude – das weiße Schlösschen – hoch über der Stadt Miltenberg aus und erweiterte es großzügig. Bis zu seinem Tod im Jahr 1881 war Miltenberg sein Lebensmittelpunkt.

In Miltenberg engagierte sich die Familie von Johann Robert Capitain sehr in der Stadt mit Spenden und sozialem Einsatz. Man unterstützte die Waisenkinder und beteiligte sich beim Bau des Instituts der Ordensgemeinschaft der „Armen Schulschwestern“, indem die Institutskapelle finanziert wurde.

Wie Johann Robert Captain schon zur Stadtgeschichte gehört, sieht man heute auch bei historischen Stadtführungen, wo er leibhaftig in Uniform von seinen Abenteuern, von seinem Mut, seinem Gottvertrauen und einem intensiven Leben erzählt.

Die neuen persönlichen Zeugnisse von Johann Robert Captain vermitteln vor allem, was Menschen einst empfunden und gedacht haben. Sie geben unmittelbare Einsichten in das abwechslungsreiches Leben seines Verfassers. Die Tagebücher, die sicherlich einen Ehrenplatz im Stadtmuseum erhalten werden, erlauben dem Betrachter bedeutsame Einblicke in die einst fremde Welt des Orients. rsc

