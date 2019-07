Einblicke von der Tagesstruktur bekommen

Walldürn/Hardheim.Die Senioren-Tagespflege der Kirchlichen Sozialstation Hardheim, Höpfingen, Walldürn veranstaltete anlässlich des 20-jährigen Jubiläums einen Tag der offenen Tür.

Die Besucher hatten Gelegenheit Räume, Tagesstruktur und das Betreuungsangebot der Senioren-Tagespflege kennenzulernen. Vorgestellt wurden Übungen zur Sturzprävention, das Gehtraining auf der Balancematte, verschiedene Materialien zur Förderung von Konzentration, Beweglichkeit, Feinmotorik und Koordination sowie Entspannungsmöglichkeiten im Snoezelenraum oder bei der Klangschalenmeditation. Bei erfrischenden Snacks und Getränken nutzten die Besucher die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und mit dem Personal weitere Fragen oder Anliegen zu besprechen. Parallel bot der Menüservice Probeverkostungen an. Auszubildende der Sozialstation informierten die Besucher über den sicheren Umgang mit Rollatoren. Neue Verbandsmaterialien und Techniken wurden von der Fachkraft des Wundmanagements vorgestellt. Viele pflegende Angehörige bedankten sich beim Team der Tagespflege für die gute Betreuung der Senioren und das vielfältige Angebot, was den Pflegealltag sehr erleichtere und es den Betroffenen ermögliche, so lange wie möglich in gewohnter Umgebung zu bleiben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019