DORFPROZELTEN.Ein unbekannter Täter hat sich am frühen Freitagabend gewaltsam über eine Terrassentüre Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schiestlstraße verschafft. Gegen 18 Uhr klingelte eine Nachbarin an der Haustüre, wodurch der Einbrecher aufgeschreckt wurde und das Haus fluchtartig auf der Gebäuderückseite verließ.

Der Mann, der von der Nachbarin als dunkel gekleidet, schlank und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben wurde, rannte im Anschluss in Richtung Ortsmitte. Durch den Einbruch entstand dem Hauseigentümer ein geringer Beuteschaden, allerdings Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Eine mit mehreren Streifen durchgeführte Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg, Telefon 06021/8571732, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018