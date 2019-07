Eine ältere Frau vor großem Schaden bewahrt

Walldürn.Eine Würdigung gab es am Montag im Walldürner Gemeinderat für Ralf Hasenstab aus Walldürn. Er wurde im Mai vom Verein zur Förderung der kommunalen Kriminalprävention „Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis“ mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet.

Mit der Preisverleihung will der Verein Personen auszeichnen, die anderen Menschen in Notsituationen beigestanden oder geholfen haben. Das nahm Bürgermeister Markus Günther zum Anlass, ihm für sein Engagement zu danken. Hasenstab ist Bankberater und bewahrte eine ältere Frau vor einem erheblichen Vermögensschaden. Aufgeschreckt durch einen Anruf war sie im Begriff, ihre gesamten Ersparnisse an Fremde auszuhändigen. Das hat er durch sein Eingreifen verhindert. Dass der Neckar-Odenwald-Kreis ein sicherer Landkreis ist, so der Bürgermeister weiter, hänge auch damit zusammen, „dass viele Bürger eine ordentliche Portion Zivilcourage auszeichnet.“ mar

