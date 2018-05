Eine Basis für die kindliche Entwicklung

Anzeige

Mit einer Feierstunde wurde die gelungene Sanierung des Kindergartens St. Marien gefeiert.

Walldürn. Stadtpfarrer P. Josef Bregula, OFM Conv., sagte bei der Begrüßung, „ich bin stolz, ihnen allen heute einen solch schönen Kindergarten in unserer Pfarrgemeinde präsentieren zu können. Ich weiß, es war nicht so einfach, das alles so umzusetzen“. Er dankte allen, die zur erfolgreichen Realisierung der Maßnahme beigetragen haben.

Der stellvertretende Stiftungsratvorsitzende Helmut Hotzy stellte das Gesamtprojekt Kindergarten St. Marien nach der Sanierung und Erwei-terung des Kindergartens näher vor (die FN berichteten).