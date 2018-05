Eine bunte Schau mit vielen Facetten

Anzeige

Viele Perspektiven

Den Initiatoren und dem Leitungsteam gelang es in hervorragender Weise, das Thema aus möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten und dabei einen „bunten Flickenteppich“ entstehen zu lassen, der immer wieder lose durch das übergeordnete Thema zusammengehalten wurde, und in dem sich das Erleben vieler verschiedener junger Menschen aus dem Kinder- und Jugendheim und deren Umfeld widerspiegelte. Es wurden vielfältige Ideen zusammengetragen und diese in drei Arbeitsgruppen erfolgreich in Tat umgesetzt. Schüler, Jugendliche, Lehrer, Erzieher sowie Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung bereiteten sich in den letzten Monaten sehr intensiv auf diese Revue vor. Beim Training erarbeitete Theaterpädagogin Ann-Kathrin Beyersdorfer Szenen für die Aufführung, in der Gruppe „Sing your song“ entwickelte Kirchenmusiker Horst Berger das musikalische Repertoire und in der Gruppe „We are producers“ entstand unter der Leitung von Musiktherapeut Magnus Balles der passenden Sound zum Thema.

Harmonisch und sehr erfolgreich verband man die so erarbeiteten einzelnen „Schnipsel“ in interessanter und künstlerisch anspruchsvoller Art und Weise zu einem gelungenen Ganzen, wobei die Ideen aus den Lern- und Lebensbereichen der Schule und Gruppe mit den Ergebnissen der drei Arbeitsgruppen harmonisch miteinander verbunden wurden.

Die Direktorin und Heimleiterin Iris Hellmuth-Gurka sagte bei der Begrüßung, St. Kilian verbinde mit diesem Projekt folgendes Anliegen: Es gehe um subjektiv empfundene Machtlosigkeit. Es gehe um das Gefühl, sich ohnmächtig, sich der herrschende Situation, sich bestimmten Umständen ausgeliefert zu fühlen. Auch die Erwachsenen würden sich mitunter machtlos fühlen.

Die Besucher würden im Verlauf dieser Revue viele bemerkenswerte, großartige, erstaunliche, aber auch nachdenkliche und traurige Momente erleben – alles Ausschnitte aus dem Leben der Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter in St. Kilian und somit besonderer und bemerkenswerter Menschen, die allen Besuchern ein besonderes Geschenk machen und dabei ihr Innerstes, ihre Gefühle zeigen würden. Nach einführenden Worten des Bereichsleiters für die Schulen in dieser Einrichtung, Frank Hemberger, der in weiten Teilen für die Organisation dieser Revue verantwortlich zeichnete, gingen die Akteure auf die Bühne. Nach dem begeisterten Schlussapplaus und „Standing Ovations“ dankte Iris Hellmuth-Gurka abschließend allen, die zum Gelingen der Revue beigetragen haben. ds

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.fnweb.de in einer Galerie.

