Eine dritte Trasse für den Notfall

Wichtige Reserve

Die beiden bestehenden Leitungen, die bereits zum Umspannwerk in Höpfingen führen, sollen mit dem Bau der dritten Stromtrasse entlastet werden. „Wir sind mittlerweile an der Grenze angekommen“, erklärte Markus Schindler, Technischer Leiter bei den Stadtwerken. „Sobald Wind und Sonne nicht mitspielen, ziehen die Eigenerzeuger Strom über die beiden bestehenden Trassen.“ Normalerweise reiche das aus, aber sobald es zu einem Notfall komme, werde es kritisch. „Dann kann es die Sicherung raushauen und ganz Walldürn steht ohne Strom da“, schilderte Schindler ein drohendes Szenario. Die dritte Leitung sei außerdem sinnvoll, um Arbeiten an den anderen beiden durchführen zu können.

Die etwa sieben Kilometer lange Stromtrasse, die komplett unterirdisch verlegt wird, beginnt in der Altheimer Straße und verläuft dann parallel zur Würzburger Straße. Unter der B 47 an der Zufahrt zur B 27 geht die Trasse weiter in Richtung Heidingsfelder Weg. Bei der Firma Goldschmitt führt die Leitung in Richtung Höpfingen, entlang der Kleintierzüchter bis zum Umspannwerk am Sportplatz des TSV.

Freitag, 27.04.2018