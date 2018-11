Eine gute Tat für kranke Kinder

Walldürn.Anlässlich einer Spendenübergabe an den Verein „Elterninitiative leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg“ über 4001 Euro trafen sich Vertreter des Freundeskreises Walldürn in den Räumen des rco-Reisecenters Odenwald.

Reiner Sämann sagte bei der Begrüßung, der Freundeskreis Walldürn habe im zu Ende gehenden Jahr wieder im Verlauf seiner jährlichen Reiseunternehmungen zwei Aktionen gestartet, deren Reinerlös einem guten Zweck zu Gute kommen soll. Und zwar dieses Mal dem Verein „Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg“.

Reisen für den guten Zweck

Dabei habe anfänglich die Idee von Markus Waller und ihm selbst im Raum gestanden, etwas auf die Beine zu stellen, das den Freunden und Bekannten des Freundeskreises Walldürn Spaß und Freude bringe und außerdem einem guten Zweck zu Gute komme. Daraufhin hätten Markus Waller und er als Organisationsteam den Entschluss gefasst, Ausfahrten zu organisieren.

Gehandelt und gefeilscht

Über diese Ausfahrten – eine „Fahrt ins Blaue“ im Frühjahr und eine „Fahrt unter Freunden“ nach Bayreuth im Herbst berichtete Markus Waller. Bei den Vorbereitungen wurde gehandelt und gefeilscht, was das Zeug hielt, um die Ausfahrten zu einem attraktiven Preis anbieten zu können. Jeder Euro, welcher aus den Teilnehmerkosten übrig geblieben sei, sowie weitere zusätzliche Spenden hätten dazu beigetragen, dass man ein stolzes Sümmchen für einen „guten Zweck“ zusammenbekam. Nämlich insgesamt 4001 Euro zur Finanzierung unter anderem eines Erholungsaufenthaltes in Holland auf dem Ijsselmeer für die vom Verein unterstützten und begleiteten leukämie- und tumorkranken Kinder der Kinderkrebs-Station „Regenbogen“ der Universitätsklinik Würzburg. Man sei überzeugt davon, dass es eine tolle Sache sei, wenn sich die kranken Kinder bei einem solchen Erholungsaufenthalt wieder einmal frei und ungezwungen außerhalb eines Krankenhauses bewegen können. Waller dankte allen, die zu dem Spendenergebnis beigetragen haben.

Gemeinsam überreichten Reiner Sämann und Markus Waller dann Katharina Heck vom Verein einen Spendenscheck über 3836 Euro, der im Laufe des Abends durch weitere Spenden von Personen des Freundeskreises auf letztendlich 4001 Euro erhöht wurde.

Katharina Heck dankte dem Freundeskreis in bewegten Worten für diese überaus großzügige Geldspende. Wie sie in ihrer Ansprache aufzeigte, habe man sich in dem 1984 gegründeten Verein zusammengeschlossen, um Familien, die mit ihrem erkrankten Kind den schwierigen Weg durch die Therapie in der Kinderkrebsstation „Regenbogen“ der Universitätskinderklinik Würzburg gehen müssen, zu unterstützen und zu begleiten. Das Ziel des Vereins sei es, dass alle Kinder dort geheilt werden und dass sie und ihre Familien die großen seelischen Belastungen verkraften und verarbeiten könnten.

Mit den Spenden würden verschiedene Dinge wie die familiengerechte Ausstattung der Stationen „Regenbogen“, „Schatzinsel“ und „Leuchtturm“, ein Gymnastik- und Entspannungsangebot auf den Stationen, die Förderung der Forschung oder , monatliche Treffen für verwaiste Eltern und Wochenenden für die ganze Familie ermöglicht.

Für die Kinder der Station „Regenbogen“ seien 2018 an Veranstaltungen bereits ein Musikprojekt für Geschwister, ein Zauberharfen-Workshop, ein Jahresankegeln für Jugendliche und junge Erwachsene, ein Bunter Abend oder ein Besuch im Stadion des Drittligisten Würzburger Kickers durchgeführt worden. ds

