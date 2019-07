Eine Hommage auf 171 Jahre Erfahrung

Neben der Vereidigung der neuen Gemeinderäte stand die Verabschiedung verdienter Kommunalpolitiker im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats in der Nibelungenhalle.

Walldürn. Nach der Sommerpause können die 33 im Mai gewählten Gemeinderäte ihre Arbeit inhaltlich aufnehmen. Als Voraussetzung dafür vereidigte Bürgermeister Markus Günther die Bürgervertreter in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats für die bevorstehende fünfjährige Legislaturperiode. In der stickigen Hitze in der Nibelungenhalle sprachen die Gemeinderäte vor rund 50 Besuchern die Verpflichtungsformel, ehe sie mit einer Änderung der Hauptsatzung und der Besetzung der verschiedenen Ausschüsse die ersten Entscheidungen trafen.

Zuvor hatte der Rathauschef die Gemeinderäte auf die Bedeutung ihrer ehrenamtlichen Aufgabe hingewiesen: „Aus Ihrem Auftrag heraus haben Sie die Pflicht, Ihre Tätigkeit uneigennützig und verantwortungsbewusst nur am Gemeinwohl zu orientieren.“ Dafür sei es notwendig, viel Arbeit und Kreativität zu investieren, um Werte für die Stadt zu schaffen. Für diesen Einsatz erhielten die Gemeinderäte aber auch etwas zurück: Gestaltungsmöglichkeiten, Ansehen, Bedeutung, Kontakte und ein soziales Umfeld. „Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit“, sagte Günther, bevor die Bürgervertreter ihre Plätze im Kommunalparlament einnehmen durften.

Kommunalpolitischer Ruhestand

Verbunden war dieser Start in die neue Legislaturperiode mit dem Verlust von insgesamt 171 Jahren Erfahrung. Mit Michael Ackermann (20 Jahre, DCB), Christine Böhm (zehn Jahre, WAL), Friedbert Günther (25 Jahre, SPD), Helmut Kubin (zwei Jahre, Freie Wähler), Theo Staudenmaier (25 Jahre, CDU) und Sabine Swoboda (fünf Jahre, WAL) verabschiedete Bürgermeister Günther sieben Gemeinderäte in den kommunalpoltischen Ruhestand. „Durch Ihr großes Engagement auf politischer und kultureller Ebene haben sie die Entwicklung Ihrer Heimatstadt Walldürn entscheidend mitgeprägt“, betonte Günther.

In seiner Ansprache würdigte er das Fachwissen und die menschliche Art von Helmut Kubin, das sichere Gespür von Sabine Swoboda bei Personalangelegenheiten, die konstruktive Kritik von Ramona Paar und die standhafte Meinung von Christine Böhm. Michael Ackermann habe seinen Blick stets auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Landwirtschaft und der Flächenentwicklung gelegt, und Friedbert Günther habe sich immer als Sprachrohr der Bürger verstanden. Zuletzt würdigte der Bürgermeister seinen langjährigen ersten Stellvertreter Theo Staudenmaier als zu jeder Zeit verlässlichen Partner, der mit seinem profunden Fachwissen immer wieder Kompromisse initiiert habe.

Um die Sache gerungen

Abschied nehmen hieß es jedoch nicht nur für diese Geehrten. Mit Heinrich Hennig, Winfried Kister und Ute Peper zogen sich auch drei altgediente Ortsvorsteher aus der ersten kommunalpolitischen Reihe zurück. „Ihnen drei ging es immer um die Sache und nicht um das eigene Profil. Sie haben stets fair für Ihre Ziele gerungen und waren offen für Kompromisse“, stellte Bürgermeister Günther fest. Winfried Kister habe sich zehn Jahre lang für die Belange der Einwohner von Reinhardsachsen und Kaltenbrunn eingesetzt. „Durch seine ausgleichende Art war er immer ein angenehmer Gesprächspartner, der sich konstruktiv und mit Sachverstand einbrachte“, lobte Günther. „Lieber Winfried, Du hast das Maximale für Deine Ortschaft erreicht.“

Auf 20 Jahre als Ortsvorsteherin von Gottersdorf könne Ute Peper zufrieden zurückblicken. „Du hast immer für die Interessen Deiner Ortschaft gekämpft und Vieles erreicht“, so der Bürgermeister. Das positive Ortsbild trage Pepers Handschrift.

Zu guter Letzt verabschiedete er mit Heinrich Hennig ein Urgestein der Walldürner Kommunalpolitik. 44 Jahre lang habe Hennig mit Charme, Verhandlungsgeschick und kämpferischer Vehemenz die Interessen der Einwohner von Glashofen und Gerolzahn verfolgt, ohne dabei die Belange der übrigen Ortschaften aus den Augen zu verlieren. „Das hat meinen allergrößten Respekt begründet. Du, lieber Heini, wirst uns fehlen“, sagte Günther.

