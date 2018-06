„Eine Investition in die Zukunft“

Anzeige

Der andere ist der steigende Strombedarf, der Leistungsbezug ist gestiegen. Auch dafür wird die dritte Trasse benötigt. Die Stadtwerke haben dann eine Freileitung und zwei Erdkabel. Wenn also eine Leitung ausfällt, stehen immer noch zwei zur Verfügung. „Das ist in der heutigen Zeit ein Muss“, so Hagenmeyer und Schindler. Die dritte Leitung sei außerdem sinnvoll, um Arbeiten an den anderen beiden durchführen zu können.

Die neue unterirdische und 20 Kilovolt starken Stromtrasse wird über eine Strecke von sieben Kilometern verlaufen. Sie beginnt in der Altheimer Straße und verläuft dann parallel zur Würzburger Straße. Unter der B 47 an der Zufahrt zur B 27 geht die Trasse weiter in Richtung Heidingsfelder Weg. Bei der Firma Goldschmitt führt die Leitung in Richtung Höpfingen, entlang der Kleintierzüchter bis zum Umspannwerk am Sportplatz des TSV.

Kosten wird die dritte Trasse rund 1,5 Millionen Euro. Die Stadt komme mit der neuen Trasse ihrer Verpflichtung zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung nach. Daher sieht Tobias Hagenmeyer die Maßnahme als „Investition in die Zukunft“.

