Eine kleine Auszeit vom Alltag

Ein Besuch der Wallfahrt bedeutet für viele Frauen, einfach mal eine Pause einlegen, abschalten vom Alltag, spirituelle Nahrung tanken, neue Impulse aufgreifen. Wer kennt es nicht: Stress in der Familie, Mobbing am Arbeitsplatz, Streit mit dem Nachbarn, unschöne Auseinandersetzungen in kirchlichen Reihen, Chaos in Politik und internationalen Beziehungen. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Unfriede ist allgegenwärtig, doch nach nichts mehr sehnen sich die Menschen als nach Frieden.

„Den Frieden suchen“, dieses Leitmotiv bestimmte den Frauenwallfahrtstag und auch die abendliche Frauenliturgie, die bereits zum zehnten Mal in diesem Rahmen in Walldürn stattfand. Sie gilt vor allem als Angebot für berufstätige Frauen, die während des Tages keine Möglichkeit haben, an der morgendlichen Eucharistiefeier oder der nachmittäglichen Andacht teilzunehmen.

Diese Liturgie, initiiert vom Vorbereitungsteam, ist getragen von drei Merkmalen, die sie so einzigartig werden lassen: Sie wird von Frauen gestaltet, in der Sprache von Frauen verfasst und widmet sich speziell Themen, die Frauen betreffen.

Im Gegensatz zum feierlichen Hochamt am Vormittag, das ein prominenter Würdenträger und weitere Geistliche zelebrieren, wird es in der Andacht am Nachmittag etwas leiser und persönlicher, so wie am Abend auch. Was aber nicht bedeutet, dass die Inhalte weniger spannend oder weniger aussagekräftig sind.

Das zeigte die Predigt von Pastoralreferentin Christine Stockert (Tauberbischofsheim) in der Nachmittagsandacht, in der es um den inneren und äußeren Frieden und letztendlich um die Seelenruhe für den Menschen als Ganzes ging.

Auch am Abend lösten die auf der Treppe zum Altar mit verschiedenen Schuhen symbolisch drapierten „Schritte zum Frieden“ Neugier bei den Frauen aus. Regina Köhler interpretierte sie so: „Für Frieden muss ich aktiv werden. Frieden kann man nicht allein erreichen. Frieden braucht Gemeinschaft“.

Um die Frauen selbst ins Thema einzubinden, konnte jede der Anwesenden auf einem kleinen Papier ihren persönlichen Vorschlag notieren, wie sie in den nächsten Tagen in ihrem Umfeld zu mehr Frieden beitragen kann. Beim Vorlesen einiger Texte war sich Regina Köhler sicher, aus den Vorschlägen eine ganze Predigt zusammenstellen zu können. So waren folgende Sätze zu hören: „Nur gut über andere reden“, „Geduld mit mir und anderen haben“, „Streit schlichten“, „Regeln für ein gutes Familienleben aufstellen“.

Mit einer kleinen Lichterprozession um die Basilika mit Abschluss auf dem Wallfahrtsplatz endete der Frauenwallfahrtstag mit dem Wunsch einer sichtlich zufriedenen Regina Köhler: „Mögen die Gedanken und der Segen dieses Tages Sie noch lange begleiten“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018