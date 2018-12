Eine kulinarische Stadtführung als Hauptpreis

Walldürn.Die Ziehung der Gewinner der Weihnachtsaktion „Einkaufen und Gewinnen“, die unter dem Dach „Walldürn gemeinsam – aktives Stadtmarketing“ initiiert und von den in ihnen integrierten Fachgeschäften und Fachbetrieben mitgetragen und mitfinanziert worden war, fand in der Filiale der Sparkasse Neckartal-Odenwald statt.

Als „Glückfee“ fungierte das „Blumen-Bärbele 2018“, Lena-Nele Thoma. Von 1. bis 24. Dezember waren in den Fachgeschäften und Fachbetrieben rund 3000 Teilnehmerkarten mit Los an die Kunden verteilt worden. Die Aktion hatte eine sehr hohe Rücklaufquote.

Nach der Begrüßung durch den Schriftführer von „Walldürn gemeinsam“, Martin Berberich, folgte die Ziehung der Gewinner. Den 1. Preis, eine kulinarische Stadtführung in Walldürn für maximal zehn Personen, gewann Uwe Dezsi aus Tauberbischofsheim. Der 2. Preis, sechs Night-Groove-Eintrittkarten für 2019 geht an Luitgard Chilla aus Walldürn, und den 3. Preis, sechs Eintrittskarten für die „Odenwald Classic 2019“ auf dem Flugplatz, gewann Petra Mages-Wedler aus Walldürn.

Der 4. Preis, ein Rundflug über Walldürn ging an Bettina Schmitt aus Limbach, den 5. Preis, ein Besuch des Beobachtungsgeheges im Marsbachtal für zehn Personen, gewann Johanna Feit aus Walldürn, und der 6. Preis ein Bogenschieß-Seminar 3-D-Jagdschießen auf Zielattrappen in Gottersdorf, ging an Familie Rosing aus Mudau.

Die weiteren 67 Gewinner: Jeweils einen Gutschein der Stadtwerke Walldürn im Wert von 30 Euro auf Jahresrechnung: Elfriede Schurz, Birgit Lang, Frank Weigelt, Sidonia Frauenkron, Edith Müller-Weigelt, Bernold Ballweg, Friedhelm Rebel, Michaela Stache, Brigitte Schneider (alle Walldürn),Johanna Watzlawek (Höpfingen); einen Gutschein im Wert von 50 Euro der Sparkasse Neckartal-Odenwald Elfriede Schurz, Christine Bubeck, Rainer Bubeck (alle Walldürn), Silvia Klotzbücher (Hardheim); einen Gutschein im Wert von 20 Euro der Volksbank Franken Sabine Morschek, Norbert Rubey, Alexandra Dunkel (alle Walldürn), H. Spielmann (Reinhardsachsen), Ulrich Kipple (Hettingen); einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von Uhren-Schell, Walldürn Isolde Wollenschläger, Benedikt Bubeck (beide Walldürn), Berthold Ballweg (Külsheim); einen Einkaufsgutschein im Wert von 40 Euro von Getränke-Löhr Walldürn Lydin Kilitrahazuy, Karl Schirmer, Heidi Preis (alle Walldürn); einen Gutschein im Wert von 30 Euro vom Reisecenter Odenwald Familie Phetol, Iris Westermann (beide Walldürn), Mareike Watzlawek (Höpfingen); einen Gutschein im Wert von 100 Euro „10 x Fitness und Gesundheit“ vom Fitness- und Gesundheitszentrum „Eisi“ Walldürn Bernd Schneider, Sonja Hofmann (beide Walldürn); eine Weihnachtstorte im Wert von 49 Euro von der Bäckerei Müssig für Iris Westermann (Walldürn); eine E-Bike-Tour im Wert von 39 Euro vom Geopark für Heidi Kuhn und Ilse Hauk (beide Walldürn); zehn Mal Eintritt ins Sportbad Auerberg Walldürn für Kaya Beuchert und Ingeborg Heilmann (beide Walldürn); eine Eintrittskarte zum Besuch einer Vorstellung der Badischen Landesbühne von der Stadt für Agnes Gerold und Walburga Metzler (beide Walldürn); eine Saisonkarte für das Freibad von der Stadt für Gerda Kirchgeßner (Walldürn), Uwe Hefner (Waldstetten), Erika Hauk (Höpfingen); einen Gutschein im Wert von 150 Euro „Golf-Einsteigerpaket“ des Golfclubs Neusaß für Ingeborg Heilmann, Edith Eberhard (beide Walldürn) und Robin Huthmann (Heppdiel); einen Gutschein im Wert von zehn Euro von Dusanka Fashion für Fr. Weigelt und Stefanie Baumbusch (beide Walldürn); einen Gutschein im Wert von 50 Euro von Sportbox Ina Düll für Sigrid Stich, Martin Heß (beide Walldürn, Alois Herkert (Mudau); einen Geschenkgutschein im ert von fünf Euro von der Bäckerei Leiblein für das Praxisteam Kuhn, Iris Horn, J. Edelmann und Marianne Nothelfer (alle Walldürn); einen Restaurantgutschein über zehn Euro vom Gasthaus „Hirsch“ für Luitgard Chilla, Bernhard Ott (beide Walldürn), C. Fuhrmann (Buchen); eine „Tigerwäsche spezial“ im Wert von 8,50 Euro von Mineralöle Spieler Esso-Station für H. Neckermann, Lena Farrenkopf, Kathrin Meidel (alle Walldürn), Eberhard Müller (Buchen), Nico Huthmann (Heppdiel); zwei Ein-trittskarten im Wert von 16 Euro vom TSC Walldürn Leonard Schell (Bu-chen, H. Helbig (Walldürn); einen Gutschein im Wert von zehn Euro von der Central-Apotheke Walldürn für Karl-Heinz Müssig, Elke Bach, Wilfried Eberhard, Susann Hemberger (alle Walldürn, Anne Mohr (Höpfingen). ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018