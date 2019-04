Eine Patenschaft als besonderes Geschenk

Walldürn.Bei winterlichem Wetter fand vergangene Woche die diesjährige Baumübergabe an die Brautpaare statt. Diese trafen sich zusammen mit Bürgermeister Markus Günther, den vier Standesbeamten Desireé Bär, Ursula Baumann-Schell, Judith Bleifus und Altheims Ortsvorsteher Hubert Mühling beim „Hochzeitswäldchen III“.

Insgesamt 53 Hochzeiten

Bürgermeister Günther teilte mit, dass im Jahr 2018 insgesamt 53 Brautpaare in Walldürn geheiratet haben und davon 41 Brautpaare eine Baumpatenschaft als Geschenk vonseiten der Stadt Walldürn übernahmen. Wählen konnten sie dabei zwischen den Baumsorten Ginkgo, Speierling, Elsbeere, Vogelkirsche und Eiche. Den Männern vom städtischen Bauhof dankte er für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung dieser Baumpflanzaktion sowie dem Hundeverein, der sich bestens um das leibliche Wohl der Anwesenden kümmerte. Ebenfalls ging ein Dank an die Firma Friedrich in Walldürn für die Herstellung der Namensschilder, die von den Brautpaaren an den Bäumen befestigt wurden. Stadtpfarrer Pater Josef Bregula übermittelte Grußworte vonseiten der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde.

Im Anschluss nahmen die Brautpaare mit Unterstützung der Männer des Bauhofs das Mulchen und Begießen ihres persönlichen Hochzeitsbaumes vor.

